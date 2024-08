Was nach dem Unglück im Englischen Garten bekannt ist, was Marian Offman zu den Spannungen zwischen dem Pro-Israel- und Pro-Palästina-Lager sagt, worauf Münchner Schulen durch den Sparkurs der Stadt verzichten müssen und mehr.

Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

„Man kann sagen, dass das ein Baum ist, der da runtergefallen ist“ Der am Schwabinger Bach abgebrochene Ast ist viel größer als zunächst angenommen. Die 27-Jährige, die am Kopf getroffen wurde, wird in einer Klinik behandelt. Welche Ursache Experten vermuten.

„Ich rede oft mit jüdischen Menschen und frage: Erlebt ihr Antisemitismus? Die Antwort ist Nein“ Marian Offman ist der wohl bekannteste jüdische Politiker Münchens. Ein Gespräch über das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg, Judenhass in Deutschland und die Spannungen zwischen den beiden Lagern. (SZ Plus)

Was Münchner Schulen nun streichen müssen Toilettenpapier, Druckertoner, Schweineherzen? Die Schulen müssen ihre Budgets senken. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Der Sparkurs der Stadt soll weniger heftig ausfallen als zunächst angekündigt. (SZ Plus)

Neuer Biergarten in München – an einem ungewöhnlichen Ort Mitten im Zentrum hat der „Neptunbrunnen Kulturbiergarten“ eröffnet. Warum der mehr sein will als einfach nur der nächste Gastrobetrieb. (SZ Plus)

Star-Architekt saniert Hauptzollamt David Chipperfield soll den historischen Gebäudekomplex nahe der Donnersbergerbrücke wieder instand setzen. Das Haus mit der markanten Kuppel hat eine bewegte Geschichte.

Debatte um Gewaltakte: Polizei überwacht Pro-Palästina-Camp wieder

Überlegungen zu einer Fusion: MVV-Gebiet könnte bald auch Augsburg umfassen

Schlauchboote: Polizei kontrolliert 250 Isar-Paddler – „Großteil alkoholisiert“

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus US-Präsidentschaftswahl : Volldampf voraus für Kamala Harris Viele Auslandsamerikaner reagieren enthusiastisch auf die Kandidatur der Vizepräsidentin und sprechen von einem „Obama-Effekt“. Wie die „Democrats abroad“ Wahlkampf in München machen. Von Martina Scherf

SZ Plus Edgar Reitz und Salome Kammer : „Wir beide sind wahnsinnig begeistert davon, miteinander zu leben“ Er ist der Regisseur des „Heimat“-Epos, sie erhält in Kürze den Musikpreis der Stadt München: Seit 36 Jahren sind der Filmemacher Edgar Reitz und die Sängerin Salome Kammer ein Paar. Ein Gespräch über ihre Kunst und ihr gemeinsames Leben. Interview von Barbara Hordych

UNSER GASTROTIPP

Café maBe : Zwischen Büchern und Pflanzen sind alle willkommen Das Café maBe in der Maxvorstadt lädt dazu ein, sich ein wenig Zeit für sich selbst zu nehmen. Dazu gibt es süßen Pistazien-Käsekuchen und auch Herzhaftes. Von Tanja Munsch

