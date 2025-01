Was zu tun ist, wenn Giftstoffe in den Körper gelangen, antisemitische Randalierer sind an Silvester auf Polizisten losgegangen und mehr.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

„Hilfe, mein Kind hat Spülmittel getrunken!“ Entkalker, Schlangenbisse oder Pilze: Was tun, wenn Giftstoffe in den Körper gelangen? Beim Münchner Giftnotruf weiß man, was am besten hilft – und was man nicht tun sollte (SZ Plus).

Antisemitische Randalierer greifen Polizei an Propalästinensische Gewalttäter werfen Böller und Flaschen auf Einsatzkräfte. Dazu ertönen „Allahu akbar!“-Rufe. Es ist nicht der einzige Vorfall.

Schlag gegen die Drogenmafia Die Polizei stellt mindestens fünf Kilo Heroin mit einem Schwarzmarktwert von bis zu 800 000 Euro sicher und nimmt zwei Tatverdächtige fest. Vorausgegangen sind monatelange Observationen.

Höhenretter müssen Turm des Vincentinums sichern Die Feuerwehr ist wieder am Seniorenheim im Lehel im Einsatz. Der Wind setzt dem ausgebrannten Kirchturm zu, ein Ziffernblatt der Uhr ist bereits in den offenen Dachstuhl gestürzt.

Warum Käfers Veggie-Küche nun auch Fleisch anbietet Das „Green Beetle“ galt als Herzensprojekt von Michael und Clarissa Käfer. Doch das rein vegetarisch-vegane Restaurant erwies sich als wirtschaftlicher Flop. Anfang Januar wird es mit einem neuen Konzept starten (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Müll und Feinstaub: Die Münchner haben es an Silvester heftig krachen lassen

Olympiapark: Fund-Böller verletzt 14-Jährigen schwer

Feuerwehr: Flächenbrand im Münchner Norden

Haustiere: Wenn der Hund die Christbaumkugel verschluckt

Das Ende einer Münchner Institution: „Tracht und Heimat“ schließt nach 45 Jahren (SZ Plus)

SZ-SERIE: SO WOHNT MÜNCHEN

Unter acht Euro pro Quadratmeter: Wo es in München solche Mieten gibt „Diese Wohnung ist ein Geschenk für uns“: Wie Familie Zehetbauer mit drei Kindern eine neue Wohnung quasi im Super-Sonderangebot bekommen hat. Und welche Rolle bei diesem Wohn-Schnäppchen Kirche und Stadt spielen (SZ Plus).

Mini-Reihenhaus: „Lieber klein und in der Stadt als groß und außerhalb“ (SZ Plus)

Schwabing: Eine Wohnung, die zu teuer ist, um nur darin zu leben (SZ Plus)

Ungererstraße: So lebt es sich im Luxus-Bunker (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus NS-Regimegegner Nico Rost : Mit den Waffen der Literatur gegen den Faschismus Der Journalist Nico Rost schrieb gegen den Nationalsozialismus an, bis ihn das Regime ins Konzentrationslager Dachau sperrte. Über einen Antifaschisten und seinen unerschütterlichen Glauben daran, dass Kultur die Welt verbessern kann. Von Thomas Radlmaier

SZ Plus Lawinengefahr bei Skitouren : „Meistens sterben Experten mit viel Erfahrung“ Mit 17 wurde er selbst von einem Schneebrett mitgerissen: Ein Gespräch mit dem Lawinenforscher Thomas Feistl darüber, wie Skitourengeher sich absichern können – und was zu tun ist, wenn ein Verschütteter zu ersticken droht. Interview von Korbinian Eisenberger

UNSER FREIZEITTIPP

Wenn auf Kanälen und Seen nichts geht : Das sind die besten Bahnen zum Eisstockschießen Eisstockschießen auf künstlichen Bahnen wird immer beliebter. Ein Überblick über die Flächen in München. Von Ariane Witzig

