Eine angehende Ärztin rappt über Endometriose, die Stadt will künftig günstigere Schulen bauen, der MVV vereinfacht sein Ticketsystem und mehr.

Von Katharina Haase

DER TAG IN MÜNCHEN

Angehende Ärztin rappt in Video über Endometriose Viele Frauen leiden unter der schmerzhaften Unterleibserkrankung. Trotzdem dauert es oft lang, bis diese diagnostiziert und richtig behandelt wird. Eine Münchnerin will mit einem Song das Bewusstsein dafür schärfen. (SZ Plus)

Die Stadt will neue Schulen bauen – aber günstiger als bisher In den nächsten Jahren sollen weitere 310 Millionen Euro in Deutschlands größtes kommunales Schulbauprogramm fließen. Doch wegen der Haushaltslage ist klar: Manche Ausstattung wird sich die Stadt künftig nicht mehr leisten können.

Mit einem Wisch zum gültigen Ticket Der Münchner Verkehrsverbund vereinfacht sein Ticketsystem. Per App können Fahrgäste schnell ein- und wieder auschecken. Welche Vorteile das bietet – und wer besonders profitiert.

Stadt verhängt Zwangsgeld gegen Immobilieninvestor Seit Jahren lässt das Unternehmen in einem Haus an der Landshuter Allee 13 Wohnungen leer stehen. Nun hat ein Gericht der Stadt erlaubt, mit finanziellen Mitteln Druck auszuüben. (SZ Plus)

Wenn alle vier Tatort-Kommissare beim Bayerischen Rundfunk ermitteln Die neuen Münchner Tatort-Kommissare Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer treffen erstmals auf die arrivierten Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl. Die alten fürchten schon den Abschied, der Neuling will vielleicht gar nicht an die Isar ziehen.

WEITERE NACHRICHTEN

Kampf gegen Kinderpornografie: Polizei durchsucht 36 Wohnungen und Büros

Kriminalpolizei ermittelt: Pro-Palästina-Aktivisten filmen Sachbeschädigung

Zulässige Belastung bereits reduziert: Hackerbrücke wird für Sanierung drei Jahre gesperrt

Erpresserischer Menschenraub: Mutmaßliche Entführer nehmen Vater als Geisel (SZ Plus)

Einkaufen im Foodhub: Der Supermarkt, der 2400 Münchnern gehört (SZ Plus)

Adventszeit: In München steht ein Christbaum im Wert von 5,3 Millionen Euro

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Advents-Job : „Ein professioneller Nikolaus schlüpft nicht nur in ein Kostüm“ Eine Jobvermittlerin erklärt, was einen guten Nikolaus-Darsteller auszeichnet und wie unterschiedlich die Adventsfeier einer Firma oder eines Flüchtlingsheims geplant wird. Interview von Patrik Stäbler

SZ Plus Hans Kimm und sein letzter Wunsch : „Ich hoff’, es wird nie Nacht in mir!“ Der todkranke Hans Kimm hat einen letzten großen Wunsch: dass eines seiner Gedichte in der Zeitung veröffentlicht wird. Zu Besuch bei einem trotz allem zufrieden wirkenden Mann. Von Philipp Crone

UNSER KULTURTIPP

SZ Plus Ben Becker im Gespräch über Kunst, Religion und Sterben : „Der Tod ist auf jeden Fall mehr Thema als noch mit Mitte zwanzig“ Ben Becker ist wieder auf Tour – diesmal mit einer Predigt. Der Schauspieler und Sänger will mit einem metaphysischen Text aus dem 17. Jahrhundert die Schönheit der Schöpfung vermitteln. Warum? Interview von Andra Vahldieck

