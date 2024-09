Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

„Ein Tag extra frei bedeutet mir viel“ Gleicher Lohn, gleiche Wochenarbeitszeit, aber an weniger Tagen: Die Pfleger einer Station der Schön Klinik in Harlaching probieren in einem Pilotprojekt die Vier-Tage-Woche aus. Können flexible Modelle den Beruf attraktiver machen? (SZ Plus)

Wie die Polizei den Cannabis-Bann auf der Wiesn durchsetzt Der Konsum ist auf dem Festgelände verboten. Die Droge in der Tasche zu haben, ist prinzipiell erlaubt. Doch es gibt Einschränkungen. Ein Überblick über die Regelungen.

Duplex-Parker verklagt Mitnutzer – ohne Erfolg Als der obere Nutzer einer Doppelgarage die Hebebühne in Gang setzt, werden Antenne und Dach des darunter parkenden Audi A 6 beschädigt. Dessen Halter verlangt Schadenersatz.

Raus aus der Öko-Nische Viele Menschen finden Nachhaltigkeit wichtig, greifen im Alltag aber zu wenig ökologischen Produkten. Doch wie überzeugt man die Konsumenten von Mehrweggeschirr, Spül-Tabs ohne Plastikhülle oder veganer Wurst? Drei Münchner Start-ups berichten.

Baklava erobert den Viktualienmarkt Aus einem kurzen Gastspiel wird ein dauerhaftes Angebot: Am Pop-up-Stand „Nadir Güllü“ wird die türkische Spezialität künftig täglich frisch aufgebacken. Die Stadt München erhofft sich mehr Zuspruch durch eine ganz bestimmte Zielgruppe.

Diplomatie: Neuer US-Generalkonsul für München und Bayern

Bluttat in Nymphenburg: 54-Jähriger soll Ehefrau lebensgefährlich verletzt haben

Aktion auf dem Marienplatz: Mit Bettlaken gegen Suizide

Corso Leopold: Traumstadt Schwabing auf der Leopoldstraße

Polizei: Raubüberfall auf Nebenbei-Schuhhändler in Milbertshofen

MÜNCHEN ERLESEN

Pop-Song über die Periode : „Dass es ein Tabu-Thema sein sollte, ergibt überhaupt keinen Sinn“ „Ich blute“ heißt ein Song der „Fliegenden Haie“. Kristina Paulini beschäftigt sich in diesem Lied mit Vorurteilen, Leiden – und negativen Erfahrungen, die Frauen während ihrer Periode machen. Interview von Amelie Völker

SZ Plus Erster queerer Poetry-Slam in München : „Es ist wichtig, auch mal ungemütlich zu sein“ Braucht München einen queeren Poetry-Slam? Rune Vollbehr organisiert diese neue Reihe – um gegen Diskriminierung anzukämpfen. Und um lesbischen, schwulen, transsexuellen und non-binären Kunstschaffenden den Einstieg in diese Welt zu erleichtern. Von Dana-Marie Luttert

UNSER FREIZEITTIPP

SZ Plus Biergarten-Radtour im Inn-Chiemsee-Hügelland : Darf's ein bisschen schweißtreibend sein? Manchmal steht einem der Sinn nach Auspowern und Abenteuer. Für geübte Hobbyradler ist das bei der Radtour vorbei an Herrmannsdorf, Glonn und dem Steinsee möglich – und eine atemberaubende Kulisse gibt es obendrauf. Von Johanna Feckl und Peter Hinz-Rosin

