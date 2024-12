Wie Münchnerinnen und Münchner trotz Arbeit unterhalb der Armutsgrenze leben, warum einer bekannten Fußballkneipe das Aus droht, was das Arbeiten bei der S-Bahn an Weihnachten besonders macht und mehr.

Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Arm trotz Arbeit Zaid Hamad sitzt neun Stunden am Tag am Bussteuer, Inaya Malonga arbeitet im Altenheim: Das Geld reicht trotzdem nicht. Gerade im teuren München rutschen viele Berufstätige in die Bedürftigkeit.

Die Jagd auf Delikatessen Die Wirtschaft schwächelt, die Inflation macht vielen zu schaffen, am Essen für die Feiertage aber wird nicht gespart. Erkenntnisse von einem Rundgang zwischen Langusten und Pasteten, zwischen Räucherlachs und Rehrücken. (SZ Plus)

Tickets kontrollieren, wenn andere Geschenke auspacken Rund 300 Beschäftigte der S-Bahn arbeiten auch an Weihnachten. Zwei von ihnen erzählen, warum sie das sogar gerne machen und wie sie Fahrgäste in dieser Zeit erleben. (SZ Plus)

Wenn Tiere an Christbäumen knabbern Schöne Bescherung für Elche, Antilopen, Pinguine und Co. in Münchens Tierpark: Sie bekommen mit Essen dekorierte Tannenbäume. Das soll nicht nur den Hunger stillen, sondern auch eine „wertvolle Beschäftigung“ sein.

Münchens bekanntester Fußballkneipe droht das Aus Das „Stadion an der Schleißheimer Straße“ ist wegen zu hoher Lärmwerte und der Beschwerden eines Anwohners akut gefährdet. Doch der Wirt und Unterstützer aus der Politik wollen die Schließung noch verhindern.

WEITERE NACHRICHTEN

Münchner Hauptbahnhof: Wo Reisende ihre Koffer ständig die Treppen hochschleppen müssen

Haftbefehl: Von Dubai nach Stadelheim: Polizei nimmt Corona-Betrüger am Flughafen fest

Zehn Jahre Münchner Knabenchor: China ruft (SZ Plus)

Pasing Einbruchserie auf dem Christkindlmarkt

SZ-SERIE: SO WOHNT MÜNCHEN

So lebt es sich im Luxus-Bunker Immobilienunternehmer Stefan Höglmaier hat einen Bunker in Wohnraum umgewandelt - und lebt dort im Penthouse. Ein Besuch in einem außergewöhnlichen Zuhause, in dem einem mulmig werden kann. (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Tradition zu Weihnachten : Wo ist der Karpfen hin? Karpfen blau zu Weihnachten war einst so selbstverständlich wie Würstchen mit Kartoffelsalat. Jetzt verschwindet das Gericht von der Bildfläche, und es tauchen neue Traditionen auf. Eine Spurensuche an der Fischtheke. Von Max Fluder

SZ Plus Zeitgeschichte : Keiner Ehren wert Soll die Kardinal-Faulhaber-Straße in München umbenannt werden? Darum und um die antijüdische Haltung vieler katholischer Würdenträger ist ein Streit entbrannt, der weit über Bayern hinausweist. Gastbeitrag von Michael Brenner

UNSER GASTROTIPP

Café Miss Lilly’s : Eine kleine Frühstücksweltreise Britisch, italienisch oder levantinisch: Im Miss Lilly’s in Giesing kann man international frühstücken. Sogar auf manchem Teller treffen verschiedene Kulturen aufeinander. Von Benedikt Karl

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg