DER TAG IN MÜNCHEN

Wie München von Swiftonomics und Adeleffect profitiert Der Mega-Konzertsommer lockt Hunderttausende in die Stadt, die viel Geld in Hotels, Gaststätten und Geschäften ausgeben. Nun legen Marktforscher erste Zahlen vor – auch ein wichtiger Rekord soll in diesem Jahr fallen. (SZ Plus)

„Hello from the outside“ Die Jobs bei den Adele-Konzerten sind begehrt. Wer an einem der vielen Getränke- oder Foodstände arbeitet, bekommt so einiges mit – und muss nichts dafür bezahlen. Drei Studierende erzählen von ihren Eindrücken. (SZ Plus)

Rund um die Pop-up-Arena: Schulterzucken über das „bisserl Lärm“

Warum ein früheres Altenheim für 112 Millionen Euro saniert wird Das ehemalige Altenheim St. Martin in Giesing steht unter Denkmalschutz. Die Generalsanierung des historischen Gebäudes erfordert deswegen viel Fingerspitzengefühl – und viel Geld. (SZ Plus)

War das Mordmotiv nur eingebildet? Havva S. tötete, damit ihr Ehemann sich nicht wieder mit einem vermeintlichen Saufkumpan treffen konnte. Der sagt nun im Zeugenstand, es sei „alles Lüge“, und schildert die 52-Jährige als kontrollsüchtig, dominant – und handgreiflich.

Die schnellste Rutsche bleibt für Frauen verboten Seit 2012 ist die „X-Treme Faser“ in der Galaxy-Rutschenwelt der Therme Erding Männern vorbehalten. Mit Diskriminierung hat das allerdings nichts zu tun und ändern wird sich daran auch nichts – aus gutem Grund.

Freimann: Tote Frau am Wasserkraftwerk gefunden

Milbertshofen: 40-Meter-Gerüst stürzt auf BMW-Gelände ein – ein Toter, mehrere Verletzte

1. September: Gewerkschaften wollen sich den Antikriegstag nicht wegnehmen lassen

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Stadtgeschichte : Als die Münchner vor der Isar auf Bäume flüchteten Früher diente die Isar nur einem Zweck: dem Transport. Mit ihrer Wucht zerstörte sie Häuser und Felder, viele Menschen ertranken in ihr. Wie sich das Verhältnis der Stadt zu ihrem Fluss im Laufe der Jahrhunderte gewandelt hat. Von Barbara Galaktionow

SZ Plus „Flying Suit“ : Der Münchner, der den Menschen das Fliegen beibringen will Konstantin Landuris arbeitet an einem Fluganzug mit elektrischen Triebwerken. Schon bald will er das erste Mal abheben. Nicht nur zum Spaß – ihm schweben ernsthafte Einsatzmöglichkeiten vor. Von Joachim Mölter

UNSER GASTROTIPP

Café Good : Das Frühstück ist gerettet Im Café Good in der Leopoldstraße wird Obst und Gemüse verarbeitet, das woanders in der Tonne gelandet wäre. Neulich zum Beispiel 40 Kilogramm Heidelbeeren. Und das Beste: es schmeckt. Von Tanja Munsch

