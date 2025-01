Wie die letzte Vorstellung im Filmtheater am Sendlinger Tor lief, wie eine Stiftung Münchner Mietern eine sichere Zukunft verschafft, welche Missstände bei Friseuren und Barbershops herrschen und mehr.

Von Marla Kyriss

Im Filmtheater am Sendlinger Tor gehen die Lichter aus Nach 112 Jahren endet eine Ära: Die Kinobetreiber-Familie Preßmar lässt zum letzten Mal einen Film über die Leinwand flimmern. Was soll nun aus dem markanten Gebäude werden? Immerhin steht es inzwischen unter Denkmalschutz. (SZ Plus)

Wie eine Stiftung Münchner Mietern eine sichere Zukunft verschafft Mal bekommt sie eine Wohnung geschenkt, mal kauft sie ein Mietshaus: Die Stiftung „Daheim im Viertel“ hat in zwei Jahren knapp 60 Wohnungen übernommen und garantiert den Bewohnerinnen und Bewohnern dauerhaft bezahlbare Mieten. (SZ Plus)

„Ein Euro pro Minute muss beim Besuch mindestens berechnet werden“ Die Friseurbranche kämpft mit Preisdumping, doch Schwarzarbeit ist nicht ihr einziges Problem. Welche Missstände bei Friseuren und Barbershops herrschen – und was die Stadt dagegen unternimmt. (SZ Plus)

„Hier habe ich mein Glück gefunden“ Im Wahlkreis im Münchner Osten treten bei den drei großen Parteien zwei neue und ein routinierter Kandidat an: Der CSU-Politiker Wolfgang Stefinger, der auf einen Listenplatz verzichtet. Für die Grünen geht André Hermann ins Rennen und für die SPD David Rausch.

Der Tod bedeutet ein paar volle Kartons Die Uraufführung „Gigantische Einsamkeit“ im Werkraum der Kammerspiele ist ein kurzer Abend über die Unmöglichkeit zu trauern. Das ist durchaus lustig, auch dank des feinen Humors von Samuel Koch. (SZ Plus)

Tierpark Hellabrunn: Münchner Zoo erhöht die Eintrittspreise

Verfolgung am Hauptbahnhof: Jugendlicher randaliert in ICE, verletzt vier Polizisten und flieht

Neue Masche der Organisierten Kriminalität: Betrüger, die vor Betrügern warnen

Motivwettbewerb: Die Wahl zum Oktoberfestplakat 2025 ist eröffnet

SZ Plus Ursache und Folgen der Konzertabsage im Herkulessaal : Alarmsignal für den Klassikbetrieb Der Herkulessaal ist in die Jahre gekommen. Doch ursächlich für die Konzertabsage, die 1200 Klassikfans enttäuschte, war wohl ein modernes Bauteil. Warum die Münchner Musikszene trotzdem in Sorge ist. Von Susanne Hermanski

SZ Plus Altglas-Entsorgung in München : „Wir werden immer wieder beschimpft und angeschrien“ Lirim Mehaj leert die Münchner Glascontainer. Ein Job mit schwerem Gerät, der Fingerspitzengefühl erfordert. Und gute Nerven, wenn er die Behälter über Autos heben muss. Von Philipp Crone

SZ Plus Christina Baumers Kinodebüt „Hundslinger Hochzeit“ : Feminismus im bayerischen Heimatfilm – geht das? Schauspielerin Christina Baumer bringt mit „Hundslinger Hochzeit“ eine Independent-Komödie ins Kino, die bayerische Tradition und moderne Weltoffenheit vereint. Vor und hinter der Kamera waren vorrangig Frauen im Einsatz. Von Fiona Rachel Fischer

