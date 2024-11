Wie Oberbürgermeister Reiter aufs Ampel-Aus reagiert, Fußballfans zünden Pyros in der U-Bahn, Münchens erster Cum-Ex-Prozess hat begonnen und mehr.

Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Reiter für Pistorius als SPD-Kanzlerkandidat Die politischen Turbulenzen in Berlin wirken sich auch auf die Parteien in München aus. Während die FDP demonstrativ Gelassenheit zeigt, geben sich die Grünen kämpferisch – und der OB rückt von Olaf Scholz ab. (SZ Plus)

Pyros in der U-Bahn gezündet – Chaos vor dem Bayern-Spiel Es brennt und qualmt auf der Linie U6. Fußballfans von Benfica Lissabon benehmen sich am Mittwochabend daneben – und tragen so zu einem verspäteten Anpfiff des Champions-League-Spiels beim FC Bayern bei.

Geständnisse und Tränen im ersten Münchner Cum-Ex-Prozess Zwei Fondsmanager sind wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 343 Millionen Euro angeklagt. Vor Gericht geht es auch um die Frage: Warum macht jemand so etwas, der eigentlich bereits finanziell ausgesorgt hat? (SZ Plus)

Mobilitätsreferat schwänzt Sondersitzung zum Anwohnerparken In Bogenhausen treffen sich Hunderte Anwohner, um über neue Parklizenzgebiete zu diskutieren – doch der zuständige Referent Dunkel schickt niemanden. Oberbürgermeister Reiter übt scharfe Kritik an ihm, mal wieder. (SZ Plus)

Zwei Millionen Euro und die Hoffnung auf ein besseres Leben Noch immer bestimmt die Herkunft eines Kindes seine Bildungslaufbahn. Eine Grundschule in Neuperlach mit 94 Prozent Migrationshintergrund bekommt jetzt Geld vom Bund – und die Kinder haben schon eine Idee, was man damit anfangen könnte. (SZ Plus)

Sendling Hubschrauber im Einsatz – München übt den Ernstfall

Ludwigsvorstadt Sexuelle Belästigung im Hauptbahnhof

Sendling Seniorin übergibt Betrügern 200 000 Euro

Forschung an der LMU Ur-Delfin hatte über 100 Zähne und ein super Gehör

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Podcast „München persönlich“ : Wie ist es, als Tochter von Markus Söder aufzuwachsen, Gloria-Sophie Burkandt? Die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden hegt wissenschaftliche Ambitionen und verfolgt eine Model-Karriere. Wie sie beides verbindet und welche Rolle ihr bekannter Vater dabei spielt. Von René Hofmann

SZ Plus Porno-Karaoke im Substanz : „Mich kitzelt dein Schnauzer untenrum“ Einmal kräftig Stöhnen, bitte! Beim Porno-Karaoke legen die Gäste den Darstellerinnen und Darstellern nicht nur lustvolle Geräusche in den Mund – sondern auch möglichst witzige Dialoge. Von Patrik Stäbler

UNSER KULTURTIPP

SZ Plus Neues Album „Bayern unplugged“ : Well-Brüder watschen „Trump von Erding “ und die AfD ab Erstmals haben Stofferl, Michael und Karli Well zu dritt eine CD aufgenommen. Mit „Bayern unplugged“ ziehen sie hochmusikalisch gegen Hubert Aiwanger, Andreas Gabalier und das „Asyl für Deppen“ zu Felde. Interview von Michael Zirnstein

