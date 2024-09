Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie München gegen Gehwegparker vorgehen will Mit einem Reifen auf dem Gehweg? In vielen Münchner Straßen wurde dieses Parkverhalten lange geduldet. Doch die Beschwerden von Fußgängern häuften sich. (SZ Plus)

Junger Grüner soll Oberbürgermeister Reiter herausfordern Der 34 Jahre alte Dominik Krause möchte den Amtsinhaber vom Thron stoßen. Die Grünen wollen mit ihm als Spitzenkandidaten in die Kommunalwahl 2026 gehen – er stehe für „eine neue Generation“.

Tödlicher Unfall am Olympia-Looping Ein 20-jähriger Bauarbeiter wird von einer Achterbahn-Gondel erfasst. Trotz schneller Hilfe stirbt er später im Krankenhaus. Die Wiesn-Schausteller zeigen sich geschockt.

Hubschrauber rettet Ertrinkenden „in letzter Sekunde“ aus der Isar Polizei und Feuerwehr müssen zweimal Menschen aus dem Hochwasser führenden Fluss holen, einmal sogar per Helikopter. Uferwege werden gesperrt, größere Schäden sind aber bisher nicht entstanden. Bis Dienstagvormittag soll sich eine zweite Welle aufbauen.

Leichtes Spiel für Viren auf der Wiesn Draußen ist es kalt, in den Zelten gesellig: beste Voraussetzung für Corona. Was also tun? Wer sich impfen lassen sollte – und welche Probleme Ärzte mit der aktuellen Regelung haben. (SZ Plus)

Freistaat Bayern verklagt die Stadt München: Wenn der Nachbar das SEK ist (SZ Plus)

Feuerwehr: Autos brennen in der Isarvorstadt

Ende einer Tradition: Kino am Sendlinger Tor muss schließen

Isarvorstadt: 62-Jähriger stirbt nach Sturz vom Fahrrad

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Konzerte in der Messe München : „Wir sind offen für Anfragen“ Die Adele-Konzerte waren für die Messe München ein lukratives Zusatzgeschäft. Gut möglich, dass es auch in den kommenden Jahren dort Musik geben wird, sagen die Messe-Chefs. Das Kerngeschäft aber sollen die riesigen Ausstellungen bleiben. Interview von Catherine Hoffmann

SZ Plus Spektakulärer Kunstkauf : Ein Picasso für die Pinakothek der Moderne In diesen Tagen der Ebbe in den Kulturkassen grenzt es an ein Wunder: Mit vereinten Kräften finanzieren Bund, Freistaat und Privatstiftungen den Ankauf der „Femme au violon“. Wie viel das bedeutende Werk aus Pablo Picassos Kubismus-Zeit kostet, bleibt ein Geheimnis. Von Susanne Hermanski

UNSER FREIZEITTIPP

Herbstprogramm des Krimifestivals : Gewalt in der Großmarkthalle Mit dem Schauspieler und Autor Leo Reisinger und seinem Debütroman „Bavarese“ beginnt der Münchner Krimi-Herbst. Schauplatz des Romans ist die Sendlinger Großmarkthalle, in der Reisinger schon selbst gearbeitet hat. Von Dana-Marie Luttert

