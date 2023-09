Turbulentes Abschlusswochenende auf der IAA, Cro in der Olympiahalle, kreative Zwischennutzung des ehemaligen Kaufhofs am Stachus und mehr.

Von Lisa Bögl

DER TAG IN MÜNCHEN

Turbulenzen auf der Zielgeraden Die Automobilschau in München geht mit erneut Zehntausenden Besuchern, aber auch mit zahlreichen und teils spektakulären Protestaktionen zu Ende. Die Polizei setzt Schlagstöcke gegen Aktivisten ein, das Demo-Finale verläuft aber bunt und friedlich. (SZ Plus)

Mehr als 500 000 Besucher bei der IAA Mobility Knapp ein Drittel des Publikums reist aus dem Ausland an. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz der Messe und wollen 2025 nach München zurückkehren.

"Was reimt sich auf München?" Cro war mal der bekannteste Panda der Nation. Bei dem Konzert in München trägt der Rapper eine andere Maske - singt aber noch die gleichen Lieder. (SZ Plus)

"Was passiert da in unserer Innenstadt?" Kunst statt Kurzwaren: Im früheren Kaufhof am Stachus ist das Lovecraft eingezogen mit einer Mischung aus Kultur, Sport und Co-Working. Beim Tag der offenen Tür an diesem Wochenende fallen die Reaktionen der Besucherinnen und Besucher gemischt aus. (SZ Plus)

Tramlinie 29 gestrichen Weil Werkstattpersonal für Reparaturen fehlt, stellt die Münchner Verkehrsgesellschaft die Verbindung zwischen Lothstraße und Willibaldplatz bis auf Weiteres ein.

Nachruf: "Doyen der Münchner Gerichtsreporter" - Erwin Tochtermann ist gestorben

Personalprobleme an der Mariahilfschule: Fiasko zum Schulstart

Moosach: Jugendlicher läuft mit Softair-Waffe durchs OEZ

Kulturfestival: Zehntausende Besucher beim Corso Leopold

