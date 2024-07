So schlimm ist der Stau-Hotspot Mittlerer Ring, das könnte das Gerangel im Rathaus ab 2026 für die Stadt bedeuten, in Haidhausen gibt es einen neuen Gedenkort für Corona-Opfer und mehr.

Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Auf dem Mittleren Ring der Hölle Mit der Verkehrswende in München geht es nur langsam voran - wie bei einer Autofahrt über den legendär überlasteten Mittleren Ring. Im Stau mit viel Stop und wenig Go möchte man am liebsten einfach aussteigen. Wir haben es getan. (SZ Plus)

Das große Rathausgerangel Der Wahlkampf für die OB-Kür ist eröffnet. Was die Festlegung der CSU auf Clemens Baumgärtner und der Dauerstreit zwischen den Rathaus-Koalitionären von SPD und Grünen für die Stadt ab 2026 bedeuten kann. (SZ Plus)

Für die Corona-Opfer, die toten und die lebenden Weil er keinen Gedenkort für die vielen Gestorbenen finden konnte, hat Pater Alfons Friedrich selbst einen geschaffen und ein Kreuz vor seiner Kirche in Haidhausen aufgestellt. Es soll ein Ort für alle sein – schließlich waren alle von dem Virus betroffen. (SZ Plus)

KI killt Schauspieler-Jobs Ein renommiertes Münchner Synchronstudio hat Insolvenz angemeldet. Andernorts werden Schauspieler informiert, dass ihre Dienstleistung nicht mehr gebraucht werde. Sprecher-Agenturen verzeichnen Einbrüche von 60 Prozent und mehr. (SZ Plus)

Vergewaltigung nach dem Discobesuch Ein 33-Jähriger wird verurteilt, weil er auf dem Rücksitz seines Autos eine junge Frau vergewaltigt und massiv gewürgt hat. Dass die 24-Jährige noch lebt, sei ein Wunder, sagt die Rechtsmedizinerin vor Gericht. (SZ Plus)

Sicherheit bei der EM: Fan-Märsche und ein achtjähriger Flitzer

Neuer Kita-Betreiber gefunden: Betreuungsplätze für 110 Kinder gerettet

Neues Medizinkonzept: Hebammen in Neuperlach sehen Geburtshilfe in der Stadt gefährdet

Aubinger Straße: Vier Verletzte bei Unfall mit Linienbus

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Jeder 15. in München wird ohne Angehörige beerdigt : Er steht am Grab, wenn sonst keiner kommt Anton Pfeffer besucht ehrenamtlich Beisetzungen von Menschen, die keine Familienmitglieder mehr haben und die er überhaupt nicht kannte. Manchmal ist er der einzige Gast. Warum macht man so etwas? Weil man dabei auch schöne Geschichten erlebt. Von Anne Eberhard

Gegen die Einsamkeit in der Großstadt : Aus diesem Häuschen kommt jeder verändert raus Im salbeigrünen „Zuhörraum“, der derzeit am Münchner Stephansplatz steht, können Passanten ihr Herz ausschütten. Zum Beispiel bei Marianne Weil. Dafür hat sie eigens eine Fortbildung gemacht, die Disziplin: Deep Listening. Von Martina Scherf

UNSER FREIZEITTIPP

Kaltenberger Ritterturnier 2024 : Das ist neu im Mittelalter – die Höhepunkte beim größten Ritterturnier der Welt Lanzenkämpfe mit Pferdefüßen und Mausfingern: Das Ritterturnier gibt es jetzt auch als Computerspiel. Aber beim Spektakel selbst auf Schloss Kaltenberg ist freilich viel mehr geboten. Von Michael Zirnstein

