Was es auf dem Tollwood zu erkunden gibt, warum die Stadtsparkasse vermutlich 100 Millionen Euro verliert, weshalb ein Immobilienunternehmer den Abriss eines wichtigen Stegs fordert und mehr.

Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Von Artistik bis Hexenkessel-Konzert – was das Winter-Tollwood bietet Die Veranstalter stellen den Einsatz für eine offene Gesellschaft, Gemeinschaft und Frieden in den Mittelpunkt ihres Programms. Zirkus- und Musikangebote sind gewohnt vielfältig, und natürlich gibt es auch wieder eine Reihe von Neuerungen.

Stadtsparkasse verliert mit Immobilienkrediten vermutlich knapp 100 Millionen Euro Das Institut erzielt einen Rekordgewinn, zugleich sorgt es mit rund einer Viertelmilliarde Euro vor, falls Investoren nicht zurückzahlen können. Hängt dies mit dem Zusammenbruch der Signa-Holding von René Benko zusammen? Man beruft sich auf das Bankgeheimnis. (SZ Plus)

Immobilienunternehmer fordert Abriss von wichtigem Steg Über Jahrzehnte hinweg gelangten die Menschen über eine kleine Brücke über den Garchinger Mühlbach in eine Kleingartenanlage. Doch nun will ein Unternehmer den einzigen Zugang zu dem Grundstück beseitigen lassen. (SZ Plus)

Bombendrohungen gegen Schulen in München und Ingolstadt Die Polizei geht von einer deutschlandweiten Aktion aus. Allein in München sollen an die 20 Schulen betroffen sein.

Wo das Leben von 999 Juden aus München ausgelöscht wurde Eine Seminargruppe der LMU begibt sich auf denselben Weg wie die Holocaustopfer. In Kaunas ermordete das NS-Regime auch 13 Kinder einer Münchner Schule. Die Studierenden versuchen, deren Biografien zu vervollständigen.

Patient mit Leistenbruch versehentlich sterilisiert Bei einer Unterleibs-Operation durchtrennt Chirurg Klaus K. einem 17-Jährigen irrtümlich den Samenleiter. Der Arzt wird verurteilt und legt Revision ein. Für ihn geht es um seine Approbation, für das OP-Opfer eventuell um viel Geld. (SZ Plus)

Deutsche in Ägypten monatelang eingesperrt, misshandelt und vergewaltigt Mohamed G. reiste 2016 mit seiner Freundin nach Hurghada. Die damals 26-Jährige wollte mit ihm dort leben und ihn vielleicht auch heiraten. Doch der Aufenthalt wird für die junge Frau zum Martyrium. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Angriff im Münchner Norden: Passanten vereiteln Vergewaltigung im Petuelpark

Streit mit Miesbach: Sorge um Münchner Trinkwasser: OB Reiter reagiert auf Brandbrief

Feuer nahe dem Deutschen Museum: Zwei Baufahrzeuge brennen in der Au – Polizei prüft Zusammenhang mit Serie

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Suchtberatung : „Wie kann ich das ansprechen, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen?“ Wer Schwierigkeiten im Umgang mit Alkohol und anderen Rauschmitteln hat, findet in Suchtberatungsstellen Hilfe. Die Arbeit dort ist vielfältig – und richtet sich längst nicht mehr ausschließlich an direkt Betroffene mit dem Ziel, abstinent zu werden. Interview von Johanna Feckl

SZ Plus Wrestling-Premiere in Ebersberg : Wie Trash-TV, nur in gut Zum ersten „Eberscatch“-Event kommen viele eingefleischte Wrestling-Fans in den Alten Speicher. Doch warum nur die? Ein Plädoyer für Greenhorns, sich einen solchen Schaukampf nicht entgehen zu lassen – und die nächste Gelegenheit dazu steht auch schon fest. Von Johanna Feckl

UNSER FREIZEITTIPP

Was läuft an Shows? : Wunderbare Galas von Cirque du Soleil und Leopoldini Der Zirkus-Gigant aus Montreal kommt mit dem Begräbnis-Stück „Corteo“ in die Olympiahalle, und die Münchner Artistenschule sammelt für ihre überflutete Trainingshalle. Von Michael Zirnstein

