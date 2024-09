Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Jetzt eine Immobilie kaufen? Die Kreditzinsen sinken und auch die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser gingen zuletzt stark zurück. Ist nun also der richtige Zeitpunkt, sich ein Eigenheim zu leisten? Wie der Münchner Sparkassenchef und Immobilienexperten die Lage bewerten (SZ Plus).

Machtkampf um den Vorsitz Die Münchner Sicherheitskonferenz soll nach dem Willen ihres Stifters einen neuen Vorsitzenden bekommen, den bisherigen Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Es gibt nur ein Problem: Die Konferenz hat einen Vorsitzenden, und der wurde überrumpelt (SZ Plus).

Alles neu auf dem Elisabethmarkt Nach vier Jahren Bauzeit öffnet der beliebte Einkaufstreffpunkt wieder – zur Freude der Händler mit nunmehr optimalen Arbeitsbedingungen. Doch für die Kunden der übrigen sanierungsbedürftigen Lebensmittelmärkte hat die Stadt weniger gute Nachrichten.

Was beim Experiment in der Kolumbusstraße herausgekommen ist Als Forschende für einen Pilotversuch Autos verbannen, ist der Aufschrei riesig. Elf Monate nach dem Ende stellen sie dem Projekt „gute Noten“ aus – was nicht ganz falsch ist, aber auch nicht die komplette Wahrheit (SZ Plus).

Wie München in 20 Jahren aussehen könnte Wachstumsängste, Begehrlichkeiten von Investoren, Klimawandel: Ein neu veröffentlichter Stadtentwicklungsplan berücksichtigt zahlreiche Faktoren – und zeichnet ein umfassendes Bild vom München der Zukunft (SZ Plus).

MVV-Preise steigen um fast fünf Prozent Die Tickets für Bus, Bahn und Tram in München werden im kommenden Jahr erneut teurer. Eine Einzelfahrkarte in der Zone M kostet dann 4,10 Euro. Beim Abo trifft die Jahreszahler eine Änderung.

Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen Metalldetektoren am Eingang zur Wiesn

Rätselhafter Tod Was passierte dem Mann am Bavariaring?

Altstadt-Radlring Sicherer Radweg – nun ganz in Grün

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Karl Mayr : Vom „Geburtshelfer Hitlers“ zum Spitzel für die SPD Er war ein früher Förderer Adolf Hitlers, sah in dem jungen Gefreiten einen „müden, streunenden Kater, der seinen Herrn sucht“. Karl Mayr war ein fanatischer Nazi – bis er die Seiten wechselt und auf der Fahndungsliste der Gestapo landet. Von Wolfgang Görl

Tierpark Hellabrunn : Zuwachs im Maushaus Im Tierpark Hellabrunn können sich die Besucher auf die Neugestaltung der Dschungelwelt freuen. Nächsten Sommer soll Eröffnung gefeiert werden. Zu den Tieren, deren Einzug bevorsteht, zählt auch ein ganz besonderer Nager. Von Tanja Munsch

UNSER GASTROTIPP

Negroni Week in München : Der König unter den Cocktails Mit Maiskolben, mit Chilis oder mit frischen Beeren im Campari: Vier Barkeeper stellen ihre neuen Negroni-Kreationen vor.

