Alfons Schuhbeck ist im Gefängnis Es ist so weit: Münchens wohl prominentester Koch hat seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe in Landsberg am Lech angetreten.

Nachbarschaftsstreits: Jetzt ist aber endlich Ruhe! Immer wieder beschweren sich Nachbarn von Münchner Bars und Clubs über zu viel Lärm und Müll. Ein Mediations-Team soll nun helfen, diese Streits beizulegen. Das Angebot ist in Deutschland einzigartig - und könnte zum Vorreiter für andere Städte werden. (SZ Plus)

Der zwölfte Mann Elf israelische Sportler kamen bei den Münchner Sommerspielen 1972 ums Leben - und ein deutscher Polizist, den beim verunglückten Befreiungsversuch eine Kugel traf. Nach der Einigung mit den Angehörigen der Israelis soll die Familie von Anton Fliegerbauer nun eine andere Art Entschädigung erhalten. (SZ Plus)

München 1972: Warten auf die Wahrheit (SZ Plus)

Stadt gibt Mietern Millionen-Zuschuss zum Kauf ihres Hauses Aus Angst vor einer Luxussanierung sammeln die Bewohner der Wörthstraße 8 in Haidhausen Kreditzusagen, um selbst Eigentümer zu werden. Doch am Beitrag des Rathauses gibt es auch Kritik.

Strafjustizzentrum kostet fast 100 Millionen mehr Gerichte und Staatsanwaltschaften sollen nun erst 2025 einziehen - zehn Jahre nach dem Spatenstich. Das hat nicht nur mit Pandemie, Krieg und Lieferschwierigkeiten zu tun. (SZ Plus)

