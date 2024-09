Wie Roboter in der Pflege helfen können, warum es keine Lösung ist, Obdachlose zu vertreiben, wieso Politiker vor Beginn des Wintersemesters an Vermieter appellieren und mehr.

Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Entweder ein Roboter hilft – oder niemand Die Pflege steht vor enormen Herausforderungen. Schon heute gibt es zu wenig Personal, während die Zahl der Pflegebedürftigen steigt und steigt. In welchen Bereichen neue Technologien helfen können – und wo ihre Grenzen sind. (SZ Plus)

„Vertreibung ist keine Antwort“ Erst wurden sie vom Hauptbahnhof verscheucht, jetzt stören sie im Alten Botanischen Garten – immer wieder verdrängt München Obdachlose aus dem öffentlichen Raum. Doch einfach verschwinden werden die Menschen dadurch nicht. (SZ Plus)

Der Alte Botanische Garten bleibt ein Brennpunkt Die Stadt und die Gastronomen bemühen sich – trotzdem bleibt die Situation im Alten Botanischen Garten angespannt. Die temporär eröffneten Biergärten tragen nur wenig dazu bei, die Lage im Park zu beruhigen. (SZ Plus)

„Jedes freie Zimmer kann helfen“ In wenigen Wochen startet das Wintersemester an den Münchner Hochschulen. Tausende neue Studierende müssen eine Unterkunft finden. Politiker appellieren deshalb an die Vermieter.

Bordell-Schläger zu Freiheitsstrafe verurteilt Der Mann hatte im Münchner „Leierkasten“ einen Streit angezettelt und seinem Kontrahenten eine lebensgefährliche Gehirnblutung zugefügt. Sein Freund, der einen anderen Gast mit dem Auto anfuhr, kam mit einer Bewährungsstrafe davon. (SZ Plus)

Tag des offenen Denkmals: Oedenstockacher Wasserturm – Denkmalschutz von unten (SZ Plus)

Brandstiftung in Ottobrunn: Zwölf Fahrzeuge brennen im Gewerbegebiet

Rechtsstreit vor dem Amtsgericht: Reise auf die Malediven verschiebt sich – Eltern fordern Geld zurück

Bildung in Haidhausen: Pauken im Latein-Camp

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Streit um Hochzeitstauben : „Brüten, schlüpfen, sterben: Wir versuchen, dieses Leid zu durchbrechen“ Die weißen Vögel werden bei Trauungen immer beliebter. Auch dadurch nimmt die Taubenpopulation in der Stadt weiter zu. Sabine Georgi vom Verein Stadttauben München kümmert sich um verletzte Tiere und setzt vor allem auf eine Maßnahme. Interview von Sabine Buchwald

SZ Plus Modelleisenbahn-Verein : "Wir sind ein paar Spinner" Das sagen die Männer über sich selbst, die sich jeden Donnerstag in einem Keller in Taufkirchen/Vils treffen, um hingebungsvoll die Welt im Kleinen zu gestalten. Sogar einen Münchner Hauptbahnhof, der nie gebaut wurde. Von Thomas Daller, Renate Schmidt und Birgit Goormann-Prugger

UNSER KULTURTIPP

Festival in München : Auf zum „Supergloom“ Ein neues Indie-Festival in Giesing macht dem „Superbloom“ im Olympiapark Konkurrenz. Von Jürgen Moises

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg