Von Marla Kyriss

Vom verfolgten Reporter in Somalia zum SZ-Kolumnisten Im neunten Jahr der Kolumnen-Reihe von geflüchteten Journalisten erweitert die SZ ihr Team: Imaan Huseen Dinnle aus Somalia beschäftigt sich künftig mit Eigenheiten der Münchner. Über einen, der zwei Jahre auf der Flucht war – und inzwischen ein neues Leben führt. (SZ Plus)

„Es geht nicht, dass wir Becher einfach wegwerfen“ Restaurants und Cafés müssen längst Mehrwegverpackungen anbieten, um Müll zu vermeiden. Doch ein Test in München zieht eine ernüchternde Bilanz – für Gastronomen und für Kunden. Kommt nun eine Einwegsteuer? (SZ Plus)

Warum München das Altglas-Chaos nicht in den Griff bekommt Die Stadt verweist auf die privaten Entsorgungsfirmen. Die bestimmen selbst, wie oft sie die Container entleeren – und unterschätzen dabei den Bedarf.

Selbst der Spatz zwitschert seltener in München Obwohl die Stadt mit ihren Parks und den Isarufern vergleichsweise grün ist, haben immer mehr Vogelarten Probleme – woran das liegt und wie jeder helfen kann.

Der Wahlkreis mit dem Hauchdünn-Sieger Stephan Pilsinger hat 2021 das Direktmandat im Westen für die CSU denkbar knapp gewonnen. Sein damaliger Konkurrent Dieter Janecek von den Grünen tritt wieder gegen ihn an, ebenso wie Seija Knorr-Köning von der SPD. Am Ende könnte der Wahlkreis in Berlin aber sogar ganz ohne Vertreter bleiben. (SZ Plus)

Im Jubiläumsjahr: Stadtwerke-Kunden dürfen montags kostenlos ins Deutsche Museum

Raub in Pasing: Maskierte Jugendliche überfallen 14-Jährigen

Nahe Sendlinger Tor: SPD weiht neue Parteizentrale ein – und will mehr Service bieten

Außendienst unterbesetzt: Mehr Überwachung und Kontrolle

Revision angekündigt: AfD-Abgeordneter verurteilt – mit Pfefferspray bei Grünen-Veranstaltung

SZ Plus Porträt des Münchner Cellisten Daniel Müller-Schott : Uneitler Weltstar Nachdenklichkeit und Sorgfalt prägen das grandiose Cellospiel von Daniel Müller-Schott. Wegen seiner eigenen frühen Erfahrungen bei Celibidaches Proben plädiert er heute dafür, Proben zu öffnen – um die Arbeit an der Musik leibhaftig zu erfahren. Von Harald Eggebrecht

SZ Plus Ordnung halten : „Wer aufräumt, sortiert seine Gedanken und Gefühle gleich mit“ Rita Trost hilft Menschen dabei, Ordnung in ihre Wohnung und ihr Leben zu bringen. Im Interview erklärt sie, was beides miteinander zu tun hat – und warum man sich als Erstes von seinem Perfektionismus verabschieden muss. Interview von Annette Jäger

Neue Dauerausstellung in der Monacensia-Bibliothek : Biografie einer Münchner Villa Die Monacensia gilt als literarisches Gedächtnis der Stadt an der Isar. Nun gibt es dort eine neue Dauerausstellung. Sie erzählt die spannende Vorgeschichte des Hildebrandhauses, wo die Bibliothek seit 1977 untergebracht ist. Von Jürgen Moises

