Warum es so lange dauert, Radwege zu bauen, Münchens Muslime sorgen sich um ihre Sicherheit, wie die Querdenker immer weiter nach rechts rücken und mehr.

Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Warum es so lange dauert, Radwege zu bauen Kompliziert wie eine „Operation am offenen Herzen“: Die Radroute um die Altstadt ist zu einem Drittel fertig. Für die breiten Spuren loben sich die Spitzen aus Mobilitäts- und Baureferat. Sie räumen aber ein, dass es noch Jahre dauern werde, bis alle Lücken geschlossen sind.

„Ich habe ja die gleiche Angst vor Extremisten wie die anderen“ Die Fälle islamfeindlich motivierter Straftaten steigen, auch in München. Nach dem Angriff in Solingen befürchten nun viele Muslime eine Verschlimmerung der Situation. Sie erhoffen sich mehr Unterstützung von Staat und Polizei. (SZ Plus)

Wie die Münchner Querdenker immer weiter nach rechts rücken Sie bejubeln Hetzparolen gegen Politiker und freuen sich über AfD-Erfolge. Verfassungsschützer beobachten einzelne Personen. Viele Anhänger stört das nicht. (SZ Plus)

Stadt stellt App für digitale Stadtrundgänge vor Damit soll der Einzelhandel unterstützt werden. Denn neben klassischen touristischen Zielen sollen die Touren auch zu besonderen Geschäften in der Innenstadt führen.

Sportpark für 1,7 Millionen Euro modernisiert Bolzplatz und Basketballfeld, eine Sandfläche für Beachvolleyball und mehr: Der Hermann-von-Siemens-Sportpark ist für viel Geld erneuert worden. Auf die versprochene Sportanlage mit Turnhalle und Schwimmbad müssen die Anwohner aber noch warten. (SZ Plus)

Mann wird aus Gefängnis entlassen und begeht sofort wieder ein Verbrechen Peter P. feiert seine neugewonnene Freiheit mit viel Alkohol. Dann schlägt er einen Obststandlbetreiber grundlos mit einer Chantré-Flasche krankenhausreif – und landet wieder hinter Gittern. (SZ Plus)

Phishing: Betrüger verschicken Briefe im Namen der Commerzbank

Lehel: Kostenloses Isarinselfest startet am Freitag

Streit eskaliert: Polizisten drohen Angreifer im Hauptbahnhof mit Schusswaffe

Marienplatz: Tasche in Tür eingeklemmt: S-Bahn schleift Mann mit

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Bootfahren von Wolfratshausen nach München : Wo die Gefahren auf der Isar lauern Wer mit einem Boot auf der Isar nach München schippert, darf sich fühlen wie in Kanada. Doch die Fahrt kann lebensgefährlich werden. Erfahrene Kanuten zeigen, an welchen Stellen Freizeitkapitäne den Leichtsinn über Bord werfen müssen. Von Iris Hilberth und Sebastian Gabriel (Fotos und Videos)

SZ Plus Flusskrebse : Essen für den Artenschutz – oder auch nicht Heimische Flusskrebse galten einst als Delikatesse, heute ist ihr Bestand durch invasive Arten massiv gefährdet. Ist ihr Aussterben noch zu stoppen? Ein Gespräch mit dem Biologen Bernhard Gum. Interview von Astrid Becker

UNSER KULTURTIPP

Das Theaterfestival „Rodeo“ der freien Szene München : Körper in politisch schwierigen Zeiten Zwölf Produktionen sind zur diesjährigen Ausgabe von „Rodeo“ eingeladen. Das Programm für das Münchner Festival für Theater, Tanz und Performance wird zu Recht mit Spannung erwartet. Von Yvonne Poppek

