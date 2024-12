Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie ist es, auf einer der größten Baustellen Europas zu leben? Im Westen Münchens entsteht bis 2040 Freiham, hier werden mal so viele Menschen wohnen wie in Landsberg. Bis dahin leben die Anwohner mit und auf der Baustelle: über Solidarität, Staub und das nervigste Geräusch aus der Baugrube. (SZ Plus)

15 Verletzte nach Großbrand in Altenheim Münchens ältestes Pflegeheim steht an Heiligabend in Flammen. Niemand stirbt, aber viele alte Menschen verlieren ihr Zuhause. Warum das Feuer in einem Bewohnerzimmer ausgebrochen ist, muss erst noch ermittelt werden. (SZ Plus)

Falsches Auto abgeschleppt – und trotzdem 995 Euro abkassiert Eine Frau verwechselt die Stellplätze in der Tiefgarage und lässt versehentlich den Wagen ihres Nachbarn abschleppen. Der kann beweisen, dass er alles richtig gemacht hat – und könnte dennoch auf den Kosten sitzen bleiben. (SZ Plus)

„Ich bin doch hier im Haus nicht die Packstation für alle“ Ein Rentner verzweifelt an der Bestellwut seiner Nachbarn und soll seinen Frust ganz unchristlich am Paketboten ausgelassen haben. Vor Gericht erklärt der Mann, wie er sich gegen den „Klingelterror“ zu wehren versuchte – und irgendwann die Lage eskalierte.

Eine einzigartige WG Menschen mit und ohne Behinderung, mit und ohne Fluchterfahrung sowie mit und ohne Migrationsgeschichte wollen in Haidhausen ein Wohnprojekt verwirklichen. Doch kurz vor Baubeginn senden sie einen Hilferuf aus. (SZ Plus)

„Es ist noch längst nicht alles gut, obwohl der Krieg vorbei ist“ Was passiert nach dem Sturz des Assad-Regimes mit den Menschen in den Flüchtlingscamps? Jacqueline Flory vom Münchner Verein Zeltschule über ihre Erfahrungen mit den neuen islamistischen Machthabern. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Heiligabend: Hunderte kommen zu Weihnachtsfeier für Obdachlose im Hofbräuhaus (SZ Plus)

Tödlicher Unfall: Mann überfährt Frau beim Ausparken – Fußgängerin stirbt in Klinik

SZ-SERIE: SO WOHNT MÜNCHEN

Diese Tricks helfen bei der Wohnungssuche in München Wie präsentiert man sich dem Makler am besten? Welche Informationen gehören in eine Bewerbung? Zwei Experten verraten, wie man Vermieter von sich überzeugt. (SZ Plus)

Wohnen im Penthouse: So lebt es sich im Luxus-Bunker (SZ Plus)

Unter acht Euro pro Quadratmeter: Wo es in München solche Mieten gibt (SZ Plus)

Auch ohne viel Geld: Ein Leben zwischen Vintage-Möbeln (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Gute Werke : Mit 78 Jahren wohnungslos Lisa Zamper wurde wegen Eigenbedarf gekündigt. Lange fand sie nichts Bezahlbares, kam in einem Clearinghaus unter. Im neuen Jahr, endlich, steht eine Schlüsselübergabe an. Allerdings hat sie keine Möbel mehr. Von Ekaterina Kel

SZ Plus Die perfekte Rindssuppe : Eine Suppe voller Erinnerungen Sigi Schelling betreibt den Werneckhof in München und war Sous-Chefin im Tantris. Sie gilt als Meisterin der klassischen Küche, kennt das Geheimnis der perfekten Rindssuppe und kocht Schritt für Schritt vor, wie sie jeder selbst zubereiten kann. Von Josef Wirnshofer (Text) und Niklas Keller (Fotos)

UNSER GASTROTIPP

Café Paul Isaak : Süßes Frühstück am Schloss In der Nähe des Nymphenburger Schlosses gibt es bei Paul Isaak seit 126 Jahren selbstgemachte Brezn, Brote – und Kuchen, die auch schon am Morgen schmecken. Von Benedikt Karl

