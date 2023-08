Von Katharina Federl

"Am besten wir streiken alle mal" Das Helmholtz-Zentrum München präsentiert sich gern als Einrichtung der Spitzenforschung. Doch hinter den Kulissen brodelt es: Junge Forscher bleiben monatelang auf ihren Reisekosten sitzen. Und dann muss auch noch sehr plötzlich die Finanzvorständin gehen. (SZ Plus)

"Das ganze Ausmaß sieht man noch gar nicht" Immer wieder fallen Busse und Trambahnen aus, weil mehr als 100 Fahrer und Mechaniker fehlen - und ungewöhnlich viele krank sind. Was das für Trambahnfahrer Michael Baumann und die Passagiere bedeutet. (SZ Plus)

Klimaaktivisten küren München zur "Protesthochburg" Von Donnerstag an wollen Mitglieder der "Letzten Generation" die Straßen in der Stadt blockieren und konsequentere Klimapolitik fordern. Wer Stau vermeiden will, sollte auf Bus und Bahn umsteigen.

"Wir müssen durch einen Prozess der Hölle" Die Basis der Partei leidet unter der Krise an der Spitze. Rathaus-Fraktionschef Stefan Jagel klagt über eine zunehmende Frustration - ausgerechnet jetzt im Landtagswahlkampf.

Max-Weber-Platz: 18-Jähriger an U-Bahnhof vergewaltigt

Neue Schad-Software: Handy-Betrüger greifen aufs Bankkonto zu

Prozess in München: Mordversuch mit dem Besteckmesser (SZ Plus)

Kurz vor Haftantritt: Alfons Schuhbeck nimmt sich neuen Anwalt

