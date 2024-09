Wie die Stadt sauberer werden will, warum bei Großkonzerten Feuerwerke erlaubt sind, welcher Pop-up-Store am Viktualienmarkt eröffnet und mehr.

Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Müll in München – das ist verdammt kompliziert In Hamburg verteilen „Müll-Sheriffs“ Strafzettel und verhängen Bußgelder. Super Idee, findet der Münchner Stadtrat, erteilt der eigenen Verwaltung einen Auftrag – und setzt ein absurdes Behördenkarussell in Gang. (SZ Plus)

Böllern verboten, Pyro-Show erlaubt Die Stadt schränkt zu Silvester das Abbrennen von Raketen wegen der Feinstaubbelastung stark ein. Bei Konzerten und Shows spielt das offenbar keine Rolle. Warum bei Taylor Swift und Adele Feuerwerk erlaubt ist. (SZ Plus)

Gebrauchtwarenhaus eröffnet Pop-up-Store am Viktualienmarkt In einem lila Container kann man nicht nur gut erhaltene Bücher, Gitarren und andere Gegenstände kaufen, sondern auch abgeben.

„Es ist einfach unglaublich, dass sich hier seit Jahren nichts tut“ Seit acht Jahren ist das Gelände am ehemaligen „Freischützgarten“ unbelebt. Der neueste Investor machte 2022 mit dem Versprechen auf mehr Wohnraum und Geschäfte Hoffnung. Seit Frühjahr 2023 steht das Projekt jedoch still. (SZ Plus)

Prozess wegen Körperverletzung Staatsanwaltschaft München nimmt Revision gegen Boateng-Urteil zurück

Ramersdorf Sohn soll versucht haben, Vater zu töten

Prozess Paketdienst-Chef fälscht Vertrag mit Amazon

Vermutlich bei der Bank ausspioniert Seniorin vor ihrer Haustür überfallen

Angriffe auf „kritische Infrastruktur“ Brandserie geht weiter: Lastwagen und Bagger in Flammen

MÜNCHEN ERLESEN

Ammersee und Starnberger See : „Man vergisst alles außen herum und ist einfach nur glücklich“ Am Lenkdrachen oder mit aufblasbarem Segel über das Wasser – Kitesurfen und Wingfoilen sind so beliebt wie noch nie. Severin Bader von "Surftools" erklärt die Sportarten und weiß, wo die Hotspots im Fünfseenland sind. Interview von Carolin Fries

SZ Plus Alternativen zu Clubs : „Wir waren genervt vom Münchner Nachtleben“ Clubs sind bei jungen Menschen out. Partyreihen werden dafür immer beliebter. Sie beleben Orte in München, die sonst nicht als klassische Feierlocations bekannt sind. Von Luka Kraft

UNSER KULTURTIPP

Kultur in Starnberg und Region : Was das Fünf-Seen-Filmfestival 2024 zu bieten hat Das renommierte Sommerfestival zeigt in seiner 18. Ausgabe mehr als 100 neue Filme. Als Ehrengäste werden Andreas Dresen, Hans Steinbichler und Corinna Harfouch erwartet, die in Starnberg mit einem besonderen Preis geehrt wird. Von Josef Grübl

