„Es gibt auch andere Städte in Deutschland, in denen die IAA stattfinden kann“ Die Macher der Mobilitätsmesse bestehen weiter darauf, ihre Modelle auf öffentlichen Plätzen in der Münchner Innenstadt zu präsentieren. Sonst sucht man sich eben einen anderen Ort, deuten sie an – und erklären, was sich 2025 alles ändern soll. (SZ Plus)

Auch Studierende und Azubis gelten in München künftig als bedürftig Trotz der schlechten Haushaltslage können Studierende und Azubis ab 2025 den München-Pass beziehen und damit günstiger in Museen oder Kinos. Für junge Frauen gibt es noch mehr gute Nachrichten.

Rischart kriegt jetzt auch Wohnungen gebacken Das Bäckereiunternehmen hat seinen Neubau an der Theresienhöhe eingeweiht. Damit verlässt der Familienbetrieb die Isarvorstadt, in der er über 140 Jahre ansässig war. (SZ Plus)

Warum der ständige Streit im Rathaus nicht nur für München gefährlich ist Grüne und Sozialdemokraten reden nur noch selten miteinander. Das schadet nicht nur München, sondern der gesamten demokratischen Kultur. Nun bietet sich den Streithanseln eine letzte Gelegenheit, zusammenzufinden. Sie sollten sie nutzen. (SZ Plus)

Neues Dieselfahrverbot rückt näher Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 5 könnten nun doch von einem Teilstück des Mittleren Rings ausgesperrt werden. Entschieden ist das aber noch nicht, die zuständige Behörde hat eine „Ausstiegsklausel“ eingebaut.

Es ist Vorwahlzeit im Alten Botanischen Garten Das Maßnahmenpaket von Stadt und Freistaat, um den Kriminalitätsschwerpunkt sicherer zu machen, war bereits im Oktober vorgestellt worden. Nur noch nicht von jedem. (SZ Plus)

Vergewaltigung während der Thaimassage in der Maxvorstadt Ein Masseur vergeht sich an einer Kundin und begrabscht eine weitere. Die Amtsrichterin verhängt eine Bewährungsstrafe und ist überzeugt: Die Taten sind nur die „Spitze des Eisbergs“.

Nachruf auf Nashorn Rapti Das vorletzte Einhorn

Petitionsverfahren Rückschlag für München im Streit ums Trinkwasser (SZ Plus)

Anwohnerparken in Bogenhausen Bundestagswahl verhindert Einwohnerversammlungen

„Meine Welt“-Tour „Rammstein“-Sänger Till Lindemann kommt in die Olympiahalle

SZ Plus Neuer Blick aufs Leben : Wie zwei Münchner Zahnärztinnen Erfüllung bei Mönchen im Himalaja fanden Zwei Wochen lang behandeln die beiden Menschen in einem buddhistischen Kloster. Jetzt fragen sie sich: Wie wenig braucht es für ein zufriedenes Leben? Von Sonja Niesmann

SZ Plus Aktion im Münchner Bahnhofsviertel : Hotel der Lüste und Albträume Ein Künstlerkollektiv tobt sich in einem ehemaligen Stundenhotel aus: Panikräume, Minidisco und Sexzimmer bieten im „Happy End Hotel“ Schönes, Schauspiel, Schockierendes und Spaß für alle ab 18. Von Michael Zirnstein

„Winter Wonderland“ : Eislaufen vor dem Rockefeller Center kann man jetzt auch in München In der früheren Reitschule am Englischen Garten kann man nun immersive Eislauferfahrungen machen. Und sich dabei ein wenig wie in New York fühlen. Von Lisa Bögl

