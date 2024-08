Warum der Klimaschutz in München im Bedeutungsloch steckt, wie in Schwabing Neubau günstig vermietet werden soll, wie die queere Community beim Hans-Sachs-Straßenfest gefeiert hat und mehr.

Junge Klimaschützer in München: „Ich kann nicht anders, ich muss da mitmachen“ Zehntausende demonstrierten vor ein paar Jahren auf der Straße, auch in München. Inzwischen schwinden Zulauf und Interesse für das Thema Klimakrise. Haben die Blockaden der Klimakleber die Menschen vergrault? (SZ Plus)

Schwabing, Neubau, Miete günstig Die städtische Wohnungsgesellschaft Münchner Wohnen errichtet mit drei Genossenschaften 340 Apartments im Kreativquartier – der Großteil bezahlbar und zudem energieoptimiert. Was konkret geplant ist.

München sprüht im Regenbogen-Glitter Beim Hans-Sachs-Straßenfest feiert die queere Szene eine bunte Party – doch die Stimmung ist zugleich auch ernst. Die Zahl gewalttätiger Übergriffe auf Personen der Community nimmt zu, Betroffene reagieren zunehmend verunsichert. (SZ Plus)

Coldplay-Fan kommt dank Polizei ins Konzert Er hatte die Karten zu dem Auftritt am Samstagabend verloren – und die unehrlichen Finder saßen auf seinen Plätzen.

Verkehr: Warum es in München gerade so viele Baustellen gibt

Streit um Geld: Messerangriff in Pasinger Dönerladen

Winterdienst in München: Fitness-Programm für die Winter-Tram

SZ Plus Deutschlands letzter Kupferdrucker : Die Elefanten sind jetzt rosa Franz Duchatsch ist gelernter Kupferdrucker und wohl der letzte Meister seiner Zunft. Sein Handwerk ist vom Aussterben bedroht. Trotzdem läuft der Laden in München besser als je zuvor. Warum? Ein Besuch. Von Benita Weil

SZ Plus Drei-Biergarten-Radtour: Kirchsee : Alpenblick inklusive Die kleine, aber feine Radrunde von Bad Tölz zum Kirchsee führt durch ein artenreiches Naturschutzgebiet, zu Seen für das Bad zwischendurch und zum Kloster Reutberg mit Weitsicht und eigenem Bier. Von Barbara Galaktionow

Luftige Ferien-Vergnügungen : Für alle, die hoch hinaus wollen Vom Riesenrad über den Rundflug bis zum Fallschirmsprung: Wo und wie man München von oben erleben kann. Von Oliver Hochkeppel

