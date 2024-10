Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Glitzer-Finale auf der Wiesn Am Schluss ist die Stimmung noch einmal eine ganz besondere. Impressionen von den letzten Momenten Arm in Arm - und leuchtenden Bierkrügen, die sogar den Wunderkerzen Konkurrenz machen. (SZ Plus)

Hier gelten die Wiesn-Marken nach dem Oktoberfest Noch Wertzeichen fürs Festzelt übrig? In diesen Gaststätten in und um München können sie auch jetzt noch eingelöst werden. Besucher eines Zelts haben allerdings Pech.

Oktoberfest Mann soll 25-Jährige im Armbrustschützenzelt vergewaltigt haben

Oktoberfest Nach Auseinandersetzung mit Security - Fünf Briten festgenommen

Müllgebühren sollen um zwölf Prozent steigen Die Münchner vermeiden Müll, sollen ab 2025 für dessen Entsorgung aber deutlich mehr zahlen. „Eine absurde Situation“, schimpfen Kritiker. (SZ Plus)

Die Namen von 1654 israelischen Opfern erklingen auf dem Marienplatz Freiwillige erinnern in München an ermordete Zivilisten und getötete Soldaten. Beim Gedenken in der Synagoge soll am Abend eine Überlebende des Massakers sprechen. Eine pro-palästinensische Gruppe feiert gleichzeitig den „Widerstand“.

Alkohol stört den Herzrhythmus Nach exzessivem Alkoholkonsum kann das Herz auch Stunden danach nicht zur Ruhe kommen und sogar Vorhofflimmern entstehen. Und zwar auch bei jungen, gesunden Menschen. Das zeigt eine Studie von Kardiologen des LMU-Klinikums. (SZ Plus)

Junge Männer prügeln 34-Jährigen vom Rad Im Glockenbachviertel wird ein Fahrradfahrer von einer Gruppe attackiert, ausgeraubt und bereits am Boden liegend noch weiter misshandelt. Die Polizei sucht Zeugen.

Deutsche Bahn Einschränkungen auf den Strecken nach Zürich und Salzburg

Prozess um Geschwisterstreit 21-Jähriger soll Bruder mit 25-Zentimeter-Klinge niedergestochen haben

Geschwindigkeitskontrolle Junge Raser auf der Ingolstädter Straße

Kriminalität Jugendliche schlagen zwei Österreicher brutal zusammen

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Was macht ein Eismacher im Winter? : „Eis ist mein Hauptnahrungsmittel, manchmal sind es 20 Kugeln am Tag“ Mehr als 1000 Sorten hat „Der verrückte Eismacher“ Matthias Münz bereits entworfen. Ein Gespräch über Trends, die Herausforderungen des Winters und die Frage, woran man eine wirklich gute Eisdiele erkennt. Interview von Philipp Crone

SZ Plus Nachruf : Die Wirtin mit dem großen Herzen Mit dem Café Schaumamoi hat Gabi Benkert einen ganz besonderen Ort in Giesing geschaffen. Die Kneipe ist klein, doch darin haben alle Platz – außer Rassisten. Nun ist die außergewöhnliche Wirtin gestorben. Von Dirk Wagner

UNSER KULTURTIPP

Münchens Kindertheater-Bühnen im Herbst : Starke Stücke für Kinder Heiß geliebte Helden und Heldinnen für kühle Tage: In Kinderopern, Musicals und Rockmärchen zeigen Aschenputtel, Tabaluga, Papageno und die kleine Hexe, wie man in spannenden Abenteuern über sich selbst hinauswachsen kann. Von Barbara Hordych

