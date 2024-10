Über Rempler und Revanchen im Rathaus, wie die Stadt ihre schwangeren Angestellten vor Corona schützen will, ein Banküberfall in Obermenzing und mehr.

Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Handy, Stress – und dann gute Nacht? Immer mehr Menschen leiden an Schlafstörungen. Doch ab wann sollte man deshalb einen Arzt aufsuchen? Und was kann man selbst tun, um sich nachts besser zu erholen? Schlafforscherin Sandra Nischwitz erklärt, wieso die Diagnosen zunehmen – und welche Rolle die Zeitumstellung spielt. (SZ Plus)

Sie entscheiden über Erfolg und Misserfolg einer Stadtregierung Die Referentinnen und Referenten könnte man mit gutem Recht auch Stadtministerinnen und Stadtminister nennen. Die Koalition aus Grünen/Rosa Liste und SPD/Volt hat es gerade geschafft, trotz ständiger Hakeleien alle 14 Posten nach ihren Vorstellungen zu besetzen. Über Rempler, Fouls und Revanchen. (SZ Plus)

Stadt will ihre schwangeren Angestellten vor Corona schützen Betroffene sollen vorübergehend nicht im Publikumsverkehr oder im Kontakt mit Kindern eingesetzt werden, für besonders gefährdete Mitarbeiterinnen gilt sogar ein Beschäftigungsverbot. Die Regelung ist zeitlich befristet.

Banküberfall in Obermenzing – Täter auf der Flucht Am Freitagmorgen wird die Genossenschaftsbank am Rüttenauerplatz überfallen. Eine Mitarbeiterin muss Bargeld herausgeben und wird dabei leicht verletzt. Die Fahndung nach dem Täter verläuft zunächst ergebnislos.

Ermittlungen in München: Polizeibeamte sollen Waffenteile unterschlagen und verkauft haben (SZ Plus)

Verkehr in München: Petition für mehr Fahrradparkplätze am Hauptbahnhof

Immobilien in München: Bauträger des „Paseo Carrès“ ist pleite

Auch die Sauna ist betroffen: Westbad bleibt bis zum Frühjahr 2025 geschlossen

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Leben in Armut im reichen München : „Ab und an kam der Gerichtsvollzieher“ Die Kabarettistin Constanze Lindner über das Vergessen und Verdrängen, das Aufwachsen mit wenig Geld im reichen München – und warum es sie an den Wörthsee verschlagen hat. Interview von Max Fluder

SZ Plus Günstiges Wohnen für Studierende : Keine Miete, dafür gemeinsame Zeit Beim Projekt „Wohnen für Hilfe“ leben Studierende bei Senioren. Für Natia Giorgidze und Barbara Friedrich ist das Modell eine große Bereicherung – weil es um viel mehr geht als Hilfe im Haushalt. Von Katharina Haase

UNSER GASTROTIPP

Café Lisa : Ein Versteck für den Frühstücksplausch Im Café Lisa findet sich für jede Tageszeit etwas Passendes auf der Karte. Vor der hippen Schwabinger Konkurrenz muss es sich nicht verstecken. Von Katharina Haase

