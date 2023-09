Münchner Künstler in New York

Müsste sich eigentlich klonen lassen: Ehe der viel gefragte Jonas Kaufmann am 11. Oktober zu Fuße der Pyramiden von Gizeh singt, geht es Ende September für die Produktion "Doppelgänger" nach New York in die Park Avenue Armory.

Schubert-Lieder inszeniert als Musiktheater in der imposanten Armory in New York. Die Klassikfans dort sind gerade sehr gespannt auf die Weltpremiere dieses Projekts, das ziemlich fest in Münchner Hand liegt, mit Claus Guth als Regisseur, Jonas Kaufmann als Interpreten und Mathis Nitschke als Sounddesigner. Der berichtet nun von den Proben an der Park Avenue.