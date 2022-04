Erfolg in New York

Der Film "Die Wannseekonferenz", eine Koproduktion der Constantin Television mit dem ZDF, ist in der Kategorie "Feature Films" bei den New York Festivals mit Gold geehrt worden. Bei der Wannseekonferenz am 20. Januar 1942 in Berlin wurde der systematische Völkermord an den europäischen Juden organisiert. Das Filmprojekt wurde von der Gedenk- und Bildungsstätte "Haus der Wannsee-Konferenz" unterstützt. Regie führte Matti Geschonneck, das Drehbuch schrieb Magnus Vattrodt, inspiriert durch eine Vorlage von Paul Mommertz. Im New Yorker Wettbewerb waren Film- und TV-Beiträge aus 42 Ländern vertreten. Die Bewertung fand online statt.