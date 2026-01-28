Der Hörsaal im Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität ist gut gefüllt. Es ist früher Abend, das Semester neigt sich dem Ende zu, dennoch sind viele Studierende gekommen. Diskutiert wird New Adult – ein Genre, das millionenfach gelesen und zugleich oft belächelt wird. Als sich das Gespräch öffnet, meldet sich eine Studentin zu Wort. „Ich finde es problematisch, dass jungen Frauen in New-Adult-Romanen immer wieder vermittelt wird, dass am Ende alles auf eine Liebesbeziehung hinausläuft“, sagt sie. Auch wenn Themen wie Selbstfindung oder mentale Gesundheit behandelt würden, bleibe Liebe häufig der zentrale Sinnstifter.