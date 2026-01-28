Der Hörsaal im Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität ist gut gefüllt. Es ist früher Abend, das Semester neigt sich dem Ende zu, dennoch sind viele Studierende gekommen. Diskutiert wird New Adult – ein Genre, das millionenfach gelesen und zugleich oft belächelt wird. Als sich das Gespräch öffnet, meldet sich eine Studentin zu Wort. „Ich finde es problematisch, dass jungen Frauen in New-Adult-Romanen immer wieder vermittelt wird, dass am Ende alles auf eine Liebesbeziehung hinausläuft“, sagt sie. Auch wenn Themen wie Selbstfindung oder mentale Gesundheit behandelt würden, bleibe Liebe häufig der zentrale Sinnstifter.
Millionenerfolg versus HochkulturGefühlssache: Warum New Adult die Literaturwissenschaft herausfordert
Lesezeit: 5 Min.
An der LMU München diskutieren Studierende über Trivialliteratur. Warum Millionen-Bestseller an der Uni noch immer als minderwertiger gelten – und was das über unser Literaturverständnis verrät.
Von Eva Pramschüfer
Regisseur Tim Dünschede im Porträt:Der unglaubliche Erfolg der „Drei ???“
Tim Dünschedes dritter „Die drei ???“-Film läuft jetzt in den Kinos an. Wie er selbst vom Hörspiel-Fan zum Regisseur der Kultserie wurde, erzählt er bei einem Treffen in München.
Lesen Sie mehr zum Thema