18. Februar 2019, 18:21 Uhr Neuwahlen "Wir waren das erste transportable Hotel der Stadt"

Nach 16 Jahren gibt Conrad Mayer an diesem Dienstag sein Amt als Vorsitzender des Münchner Hotel- und Gaststättenverbands ab - und schreibt jetzt Mystery-Thriller

Von Franz Kotteder

Ende vergangenen Jahres ist ihm sein Hotel abhanden gekommen. Spätestens dann wussten die meisten, die ihn kennen, warum er im Herbst schon seinen Rücktritt vom Amt des Kreisvorsitzenden im Münchner Hotel- und Gaststättenverband erklärt hatte. Denn ein reiner Funktionär, ein Hotelier ohne Hotel, das wäre Conrad Mayer dann doch sehr seltsam vorgekommen. Und dann war irgendwie auch Zeit für eine Zäsur, da war der 60. Geburtstag, und schließlich ist der Vater dreier Töchter gerade erst auch noch Großvater von Zwillingen geworden. Da kann man schon mal daran denken, dem Leben eine neue Wendung zu geben. Und so wird Conrad Mayer an diesem Dienstag bei der Jahreshauptversammlung des Hotel- und Gaststättenverbands seinen letzten Rechenschaftsbericht nach 16 Jahren geben.

Absurderweise ist Mayer die Situation, plötzlich ohne Hotel dazustehen, weil der Pachtvertrag nicht verlängert wurde, durchaus vertraut. Seine Familie führte seit fast 150 Jahren Hotels und Wirtshäuser. Er setzte diese Tradition fort und hatte, wie sein Vater seit 1951, das Intercity-Hotel im Hauptbahnhof. Bis die Bahn 2003 plante, einen neuen Hauptbahnhof zu bauen, und den Pachtvertrag kündigte. Das war ein schwerer Schlag für ihn, aber es gelang ihm, in der Nähe, 200 Meter entfernt, ein neues Domizil zu finden. So entstand Mayers Conrad Hotel de Ville in der Schillerstraße 10. "Wir waren das erste transportable Hotel der Stadt", witzelte Mayer danach immer wieder gerne. Dass sein Hotel jetzt aber noch einmal weichen musste, das findet er dann doch eine Nummer zu viel.

Dabei war Conrad Mayer gar kein gelernter Hotelkaufmann. Er hatte an der Münchner Uni und in den USA Betriebswirtschaft studiert und nur gelegentlich daheim mitgeholfen, später aber drei Jahre lang bei der Steigenberger Hotels AG in Frankfurt als Vorstandsassistent gearbeitet. Als ein paar Jahre später überraschend sein Vater und dessen Bruder starben, sah er sich in der Pflicht und führte das Hotel weiter.

"Von außen zu kommen, ist gar nicht so schlecht", sagt er, "man hat dann noch mal einen ganz anderen Blick auf die Dinge." Das hat ihm nicht nur in der Schillerstraße geholfen, wo die Auslastung anfangs sehr gering war und ihm - wie in einem schlechten Film - auch schon mal ein Geschäftspartner unterkam, der ihm als Verhandler einen finster dreinblickenden Schrank von einem Mann vorbeischickte, der auch noch mit stark russischem Akzent sprach. Ein Schauspieler, wie sich später herausstellte. Rund um den Hauptbahnhof gibt es eben immer was zu erleben.

Nichtsdestotrotz schaffte es Mayer zusammen mit seiner Frau Mira und 25 Mitarbeitern, das Haus zu einem der besseren Hotels in der Schillerstraße zu machen, das mehrfach bundesweit als Stadthotel ausgezeichnet wurde. Und er selbst engagierte sich bald im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, kam 2001 als Stellvertreter in den Münchner Vorstand und wurde zwei Jahre später Vorsitzender. Wo es darum geht, München touristisch ins Gespräch zu bringen, ist er mit dabei - ob bei den verschiedenen Internetportalen oder bei den Bewerbungsteams für die Fußball-WM 2006 oder den Olympiabewerbungen. Wenn es darum ging, die Branche zu vertreten, konnten sich die Hoteliers und Gastronomen auf ihn verlassen.

Dabei ist er auch der eigenen Klientel gegenüber nicht unkritisch. "Wir betreiben hier schon manchmal arg viel Nabelschau", sagt er. Seine Branche stehe zwar noch gut da in München. Aber das enorme Wachstum gerade auf dem Hotelmarkt macht ihm Sorgen. "Die Messen werden ja nicht größer, und der Marienplatz ist auch nicht aufblasbar." Mit anderen Worten: Die Stücke vom Kuchen werden für die einzelnen Betriebe kleiner, auch wenn das beim derzeitigen Boom noch nicht so bemerkbar ist. Aber irgendwann könnte die Blase platzen, und dann werden vermutlich die kleineren Häuser mit den großen Ketten nicht mehr mithalten können.

Erst im vergangenen Herbst hat Mayer für sein wirtschaftspolitisches Engagement von der Stadt die Medaille München leuchtet in Silber bekommen, irgendwie ja doch ein schöner Lohn für die langjährige Verbandsarbeit, wie er findet. Es muss ja nicht der letzte Preis sein, vielleicht wird es ja noch einer im Kulturbereich? Auch wenn das von ihm bevorzugte Genre selten ausgezeichnet wird. Bereits vor vier Jahren veröffentlichte er zusammen mit seiner Frau Mira den Mystery-Thriller "Die Paulus-Affäre - Mörderische Botschaften". Da geht es um einen Mord in der Vatikan-Bibliothek in Rom, um das Testament des Apostels Paulus und um das Medium Clarissa, das mit dem Geschichtsprofessor Richard Benz auf der Jagd nach dem letzten Paulusbrief ist. Mira Mayer hat selbst Erfahrung mit außersinnlichen Wahrnehmungen, das war der Anlass für das Buch. Der Roman ist im Selbstverlag erschienen; die großen Verlage haben ja ihre amerikanischen Starautoren und ein paar aus Europa, da muss man nichts Neues ausprobieren. Das ist fast so wie im Hotelmarkt, wo Individualität inzwischen eher was für die Nische ist.

Conrad Mayer aber hat schon Ideen für einen neuen Thriller. Der wird, hoffentlich, aufregender als die Neuwahl im Münchner Hotel- und Gaststättenverband. Nachfolger Mayers wird aller Wahrscheinlichkeit nach sein bisheriger Stellvertreter, der Wiesnwirt Christian Schottenhamel, der außerdem den Nockherberg und die Menterschwaige betreibt.