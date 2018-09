10. September 2018, 18:59 Uhr Neuwahl des Vorstands Hans Podiuk muss noch mal ran - ein letztes Mal

Die Stadtratsfraktion der CSU wählt den 71-Jährigen zu ihrem Vizechef. Wie sie sich im Oktober neu sortiert, ist offen

Von Dominik Hutter

Auf einen können sie sich immer verlassen in der Rathaus-CSU - vor allem, wenn Not am Mann ist: auf Hans Podiuk. Nun kehrt der bald 72-Jährige auf den Posten des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden zurück, den er von 2006 bis 2014 schon einmal innehatte. Der langjährige Stadtrat folgt auf Kristina Frank, inzwischen städtische Kommunalreferentin und daher nicht mehr Mitglied des ehrenamtlichen Stadtrats. Chef der CSU-Fraktion bleibt Manuel Pretzl, der am Montag mit 20 von 22 Stimmen wiedergewählt wurde. Neben Podiuk gehören Evelyne Menges und Hans Theiss zur Riege der Stellvertreter, beide wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Der Fraktionsvorstand wird turnusmäßig alle zwei Jahre gewählt, die CSU hat das diesmal aber ein wenig vorgezogen. Zu groß ist die Ungewissheit, was der Partei bei der Landtagswahl am 14. Oktober droht und wie groß dann die Unruhe in den eigenen Reihen ist. Als unausweichlich gilt, dass sich die Christsozialen auch bei einem schlechten Wahlergebnis einen neuen Bürgermeister suchen müssen: Amtsinhaber Josef Schmid kandidiert in der CSU-Hochburg Pasing fürs Maximilianeum, sein Scheitern wäre selbst für die Konkurrenz aus den anderen Parteien eine Überraschung. Ob es auch Fraktions-Vize Hans Theiss im heiß umkämpften neuen Stimmkreis München-Mitte schafft, ist hingegen fraglich. Klappt der Wechsel auf die Landesebene nicht, gilt Theiss als wahrscheinlicher Kandidat entweder für das Bürgermeisteramt oder für den Fraktionsvorsitz - je nachdem, wie sich Pretzl entscheidet. Der jetzige Fraktionschef drängelt sich keineswegs vor, seine Ambitionen für das Bürgermeisterbüro gelten als überschaubar. Aber er dürfte innerparteilich in jedem Fall ein Erstzugriffsrecht haben, und der pflichtbewusste Pretzl hat noch keineswegs abgewunken. Der Zweite Bürgermeister muss aus den Reihen des Stadtrats kommen und hat idealerweise auch noch Erfahrungen im Fraktionsvorstand. Die Kandidatenauswahl ist daher eher übersichtlich.

Podiuk hingegen werden keine Karriereambitionen mehr nachgesagt, bei der nächsten Kommunalwahl 2020 tritt er nicht mehr an. Er muss wieder einmal in die Bresche springen, bis das neue Personaltableau der Fraktion steht, die nach zahlreichen Wechseln ein wenig ausgeblutet ist. Für die Karriere des Truderingers ist das typisch: Seit 1978 Stadtratsmitglied, übernahm er 1995 in stürmischen Zeiten den Fraktionsvorsitz - sein Vorgänger Gerhard Bletschacher war über eine private Finanzaffäre gestolpert. Als 2001 der damalige Oberbürgermeister-Kandidat Aribert Wolf mitten im Wahlkampf hinschmiss, sprang Podiuk kurzfristig ein - obwohl er keinerlei Ambitionen auf das höchste kommunale Amt hatte.

Ende 2006 zog sich der Fraktionschef dann zugunsten des neuen Hoffnungsträgers Josef Schmid in die zweite Reihe zurück, er wurde Schmids Stellvertreter. Nach der Wahl Schmids zum Bürgermeister 2014 musste Podiuk erneut als Fraktionschef der nunmehr mitregierenden CSU ran. Bis 2016 - dann übernahm Pretzl, und Podiuk wurde Fraktions-Ehrenvorsitzender. Der Strippenzieher gilt als streitbar, aber auch als verlässlicher Partner, er verfügt über gute Kontakte in die Stadtverwaltung.