Die zweite Neurieder Orgelnacht findet am Samstag, 11. September, in der Pfarrkirche St. Nikolaus, Maxhofweg 7, statt. Die drei kostenlosen Konzerte um 19.30 Uhr, 20.30 Uhr und 21.30 Uhr gleichen einer Zeitreise durch die Orgelmusik vom Barock bis zur Moderne. Eine Anmeldung bis Donnerstag, 9. September, ist erforderlich, telefonisch unter 75 97 95 20 oder per E-Mail an info@kirchenmusik-neuried.de.