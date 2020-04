Die Gemeinde Neuried hat eine besondere Bitte: Alle Bürger, Vereine und Parteien sollen an diesem Donnerstag, 30. April, weiße Tücher aus ihren Fenstern und auf ihre Balkone hängen. Anlass ist die Befreiung Neurieds von dem nationalsozialistischen Regime, die sich am Donnerstag zum 75. Mal jährt. Für die Aktion gibt es ein historisches Vorbild: Als amerikanische Truppen durch Münchens Straßen marschierten, hingen an manchen Orten in der Stadt eben jene weißen Tücher, als Zeichen der Kapitulation, zum Beispiel an der Staatskanzlei, am Marienplatz und an der Technischen Universität. Auch in Neuried seien die amerikanischen Truppen so empfangen worden, erinnert die Gemeinde in ihrem Aufruf. Mit den weißen Tüchern in diesem Jahr sollen die Neurieder ein "Zeichen gegen das Vergessen" setzen und auch "das Glück, in Frieden und einer gesicherten Demokratie seit 75 Jahren leben zu können", ausdrücken, teilt die Gemeinde mit.