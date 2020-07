Aquaplaning ist laut Polizei am stark verregneten Samstag der Grund für einen Unfall auf der Garmischer Autobahn gewesen. Gegen 9 Uhr war ein 51-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Wagen Richtung München unterwegs, als er auf Höhe von Neuried ins Schleudern kam und gegen die Leitplanke stieß. Andere Autos waren nicht in den Unfall verwickelt, verletzt wurde niemand. Am Wagen und der Leitplanke entstand Schaden in Höhe von 10 000 Euro.