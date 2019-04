22. April 2019, 22:14 Uhr Neuried Ramadama im Würmtal

Der Frühjahrsputz steht auch in der Natur an: Die Gemeinde Neuried veranstaltet am Samstag, 27. April, ein Ramadama mit Preisverlosung. Treffpunkt ist um 10 Uhr am alten Feuerwehrhaus, Planegger Straße 2. Dort bekommen die Helfer Handschuhe, Warnwesten und Müllbeutel. Die Teilnehmer entscheiden, in welchem Gebiet sie sammeln wollen. Der gesamte Müll wird von der Gemeinde abgeholt. Von 12 Uhr an gibt es Brotzeit.