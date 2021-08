Bei der Begegnung mit einer Katze hat sich ein Neurieder Radler am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus transportiert werden. Der 19-Jährige war am Dienstagmorgen an der Gautinger Straße unterwegs, beim Versuch, einer den Radweg querenden Katze auszuweichen, stürzte er. Laut Polizei trug der Radler keinen Helm. Die Katze blieb unverletzt.