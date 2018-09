13. September 2018, 22:18 Uhr Neuried Kollision mit Kleintransporter

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in Neuried. Gegen 11.15 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Pkw die Forstenrieder Straße in Richtung München. An der Einmündung zur Kreisstraße M 4 übersah er offenbar eine rote Ampel. Aus diesem Grund kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 53-jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.