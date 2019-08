Er steht bereit: In einer zweiten Amtszeit würde Harald Zipfel gerne die Vereine und das Gemeindeleben in Neuried stärken.

Es müsse doch mal was vorangehen in Neuried, deswegen habe er das erste Mal für das Bürgermeisteramt kandidiert, sagt Harald Zipfel (SPD). Er sitzt dabei in seinem Büro im neuen Neurieder Rathaus am Hainbuchenring. Vor ihm liegt ein zusammengefaltetes Blättchen Papier, er wird es während des knapp eineinhalbstündigen Gesprächs nicht anfassen, sondern ohne Hilfsmittel seine bisherigen Jahre als Bürgermeister Revue passieren lassen. Er wird Fehler eingestehen, Erfolge betonen, das größte Problem in Neuried benennen und vor allem aufzählen, was seiner Meinung nach noch alles in Neuried vorangehen sollte. Doch dafür muss Zipfel wiedergewählt werden, 2020 bewirbt er sich erneut als Rathauschef. Zipfel ist bisher der einzige offizielle Kandidat für das Bürgermeisteramt.

Der 58-jährige Amtsinhaber wird im anstehenden Kommunalwahlkampf neben den Sozialdemokraten auch von den Neurieder Grünen unterstützt. Für ihn ist das irgendwie passend, schließlich sei er mit seinen Themen "halbgrün". "Nicht umsonst habe ich eine Grüne geheiratet", scherzt er. Seine Ehefrau Birgit Zipfel sitzt für die Grünen im Gemeinderat. Vor seiner Bürgermeisterzeit hatte Zipfel ein eigenes Ingenieurbüro aufgebaut, dass vor allem Anlagen für erneuerbare Energien wie Solardächer baute. Trotz der Nähe zu Themen, die eher mit den Grünen verbunden werden, sei er 1985 in die SPD eingetreten. Teils, weil das als "Arbeiterkind" in der "Arbeiterstadt Kassel", wie er sich und die hessische Stadt bezeichnet, eben die logische Wahl war. Vor allem aber, weil er für "Gemeinwohl, Solidarität und soziale Gerechtigkeit" einstehen wolle.

Auf seine Ziele für eine mögliche zweite Amtszeit angesprochen, fällt vielleicht auch deshalb als erstes, die Vereine und das Gemeindeleben in Neuried zu stärken. Außerdem wolle er die angefangenen Projekte in Neuried zu Ende bringen, den Neubau der Schule und des neuen Rathauses, überhaupt die Ortsmitte. Dabei solle vor allem ein richtiger Platz für die Neurieder entstehen. Momentan dominiert die stark befahrene Planegger beziehungsweise Forstenrieder Straße das, was eigentlich ein belebtes Zentrum sein könnte. Auch die Gautinger Straße sei zu sehr vom Verkehr geprägt, findet Zipfel. "Das zerschneidet Neuried." In kleinen Schritten will er deswegen entlang der Gautinger Straße beginnen, den Durchgangsverkehr zu verringern. Zum Beispiel im Bereich der Fichten- und Ettaler Straße.

Mit dem Verkehr hängt auch eine politische Niederlage des Bürgermeisters zusammen, wenngleich er das so nicht nennen will. Die Haltestelle "Zugspitzstraße" des 269er-Busses wurde wieder eingestellt. Gegen den erklärten Willen des Bürgermeisters, der eine Fahrgastbefragung sowie das Ende einer sechsmonatigen Probezeit abwarten wollte. Zipfel musste wegen der Haltestelle viel Kritik einstecken, auch weil er sich nicht offen genug für Gegenargumente gezeigt habe, wie einige Protestierende monierten. "Ich darf nicht immer nur an die 50 Schreienden, sondern muss auch an die 1800 Schweigenden denken", erwidert er. Die neue Haltestelle habe Gebiete der Gemeinde erschließen sollen, die bisher nicht optimal an öffentliche Verkehrsmittel angeschlossen seien. Bürgerbeteiligung unterstütze er ohnehin, so habe er zugesichert, Anwaltskosten, die den Gegnern des Kiesabbaus im Neurieder Wald entstehen könnten, als Gemeinde zu übernehmen.

Unterm Strich sei das alles halb so wild, findet Zipfel: Er müsse ja nicht immer seine Meinung durchsetzen, auch wenn "80 Prozent natürlich schön wären". Das gelte auch für den Gemeinderat. "Wir haben gerade keine klaren Mehrheitsverhältnisse", erklärt er die manchmal lähmend langen Diskussionen und zögerliche Entscheidungsfindung. Ein Beispiel: das ehemalige Hettlage-Gelände. Erst im Juli wurde nach unzähligen Debatten der Bebauungsplan einstimmig im Gemeinderat verabschiedet. Höchste Zeit, denn das Areal am Ortseingang ist vielleicht der wichtigste Hebel, um das größte Problem der Gemeinde anzugehen: die Finanzen. Alljährlich muss Neuried auf Kredite zurückgreifen, da käme die zusätzliche Gewerbesteuer gerade recht. Einstweilen "muss alles auf den Prüfstand", kündigt Zipfel an. Friedhofsgebühren, Kindergartengebühren - da könnte es zu Erhöhungen kommen. "Ich weiß, das ist nicht populär."

Sicherlich ebenso unpopulär war 2017 die Sperrung der gerade frisch fertiggestellten Mehrzweckhalle. Mängel an der Decke machten die Halle unsicher. Derzeit liegt der Fall vor Gericht, nach einem letzten Besuch eines Gutachters nahm die Gemeinde die Decke selbst ab. "Wir haben die Bauaufsicht damals an den Architekten gegeben", sagt Zipfel, "das war ein Fehler." Er habe für die anstehenden Projekte gelernt: "Eigentlich brauchen wir einen Gemeindemitarbeiter, der dauernd auf der Baustelle ist." Oder einen sogenannten Generalunternehmer, der das Gebäude schlüsselfertig übergibt. Immerhin, Ende Oktober soll die Halle spätestens wieder begehbar sein, am Freitag, 25. Oktober, legt DJ Enrico Ostendorf zur Wiedereröffnung der Halle auf.

In fünf Jahren läuft der Mietvertrag für die Räume am Hainbuchenring, in denen Zipfel und seine Verwaltung momentan sitzen, aus. Das neue Rathaus in der Ortsmitte soll bis dahin fertig sein, Generalunternehmer oder nicht. Harald Zipfel würde gerne wieder als Bürgermeister umziehen, als Zeichen, dass in Neuried etwas vorangegangen ist.