Mit drei Arbeitsgemeinschaften will das neue Klimaschutznetzwerk in Neuried die praktische Arbeit aufnehmen. Am vergangenen Freitag wurde das Netzwerk auf Initiative der Grünen in Neuried, insbesondere des Arbeitskreises Klimaschutz, gegründet. Auch Bürger im Würmtal sind eingeladen, mitzumachen. Ziel des Netzwerks ist der Informations- und Erfahrungsaustausch, um auch die Bürger zum Mitmachen beim Klimaschutz zu bewegen. Die Gemeinde Neuried will bis spätestens 2050 klimaneutral werden. Am Freitag wurden drei mögliche Arbeitskreise vorgestellt: Bei "Klimaschutzprojekte für Kinder und Jugendliche", könnten gemeinsamer Gemüseanbau, Fahrradreparieren oder Laufen (statt mit dem Auto gefahren zu werden) Projekte sein, die die Jüngsten in der Gemeinde einbinden. "Miteinander ins Gespräch kommen" soll dazu animieren, Nachbarn und Bekannte zum Mitmachen beim Klimaschutz zu bewegen. Und "Gut leben ohne Abfall" soll Informationen liefern, wie Abfallvermeidung funktionieren kann und Projekte initiieren wie "Plastikfrei einkaufen" oder eine Kleiderbörse. Richtig loslegen will die AG, wenn die Eindämmung der Corona-Pandemie persönliche Treffen wieder erlaubt. Interessierte können sich schon jetzt unter klima@gruene-neuried.de melden.