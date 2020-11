Die Bürgerversammlung in Neuried findet wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Die Versammlung war für Mittwoch, 11. November, geplant gewesen. Doch die aktuelle Infektionslage lässt dies nicht zu. Bürger können den Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) auf der Homepage online lesen und sie können Anträge ans Rathaus schicken, per Post oder E-Mail (franzen@neuried.de). Die Anträge werden in der Verwaltung bearbeitet und beantwortet. Zusätzlich liegt ein Heft mit "Zahlen, Daten, Fakten" von Donnerstag, 12. November, an im Rathaus im Bauamt und in der Bücherei aus. Auch die Gräfelfinger Bürgerversammlung wurde vergangene Woche abgesagt, in Planegg hatten die Bürger am 21. Oktober unter Hygieneauflagen noch zusammenkommen können.

Die Feierlichkeiten zum Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, in Neuried finden statt, jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Ansprache des Bürgermeisters sowie die Kranzniederlegung werden gefilmt und auf der Homepage online gestellt.