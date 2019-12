Die sich verschlechternde Versorgung mit Finanzdienstleistungen im Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach bleibt ein Aufregerthema. Darauf hat jetzt die Grünen-Fraktion im örtlichen Bezirksausschuss reagiert. Auf ihren Antrag hin fordert das Gremium nun das Kommunalreferat und die Stadtsparkasse München auf, gemeinsam zu prüfen, am Dietzfelbingerplatz einen Geldautomaten sowie ein dazugehöriges Serviceterminal zu installieren. Als Vorbild könnte das Provisorium der Sparkasse am Pfanzeltplatz dienen. Zur Begründung des Antrags heißt es, in Neuperlach Süd sei kein einziger Geldautomat und auch kein einziges Serviceterminal vorhanden. Der nächste Geldautomat stehe in Neuperlach Zentrum oder in Altperlach am Pfanzeltplatz. Die augenblickliche Situation sei jedenfalls für ältere Mitbürger und Menschen mit Behinderung nicht zumutbar. Es sei auch nicht hinnehmbar, dass der größte Stadtbezirk Münchens im Verhältnis zu anderen mit so wenigen Geldautomaten versorgt sei. Der Antrag wurde an das Kommunalreferat und die Bank weitergeleitet.