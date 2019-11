Die städtischen Frauenkliniken in Neuperlach und Harlaching haben einen neuen Leiter: Christoph Scholz hat als Chefarzt die Nachfolge von Dieter Grab angetreten, der in den Ruhestand gegangen ist. Scholz kommt vom Uniklinikum Ulm. Er sei ein Befürworter der natürlichen Geburt, wann immer diese medizinisch sicher sei, teilte die städtische München Klinik mit. In Ulm habe man mit einem von ihm mitentwickelten und "bundesweit beachteten" Risikomanagement die Kaiserschnittrate unter den bundesweiten Durchschnitt gesenkt. In den Kliniken Neuperlach und Harlaching kommen jedes Jahr etwa 3700 Kinder zur Welt.