Auf der Wiesn kann man das Dirndl oder die Lederne in diesem Jahr zwar nicht vorführen - aber Tracht geht ja eigentlich immer und überall, nicht nur auf dem Oktoberfest. Wer sich neu ausstaffieren will, kann dies auf dem Second-Hand-Trachtenmarkt tun, den das Stadtteilbüro Neuperlach am Samstag, 29. August, von 11 bis 16 Uhr in seinen Räumen am Gerhart-Hauptmann-Ring 56 veranstaltet.