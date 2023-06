Ein 32-Jähriger stirbt an einer Stichverletzung in einer Wohnung. Die Polizei hat als Tatverdächtige seine Partnerin und einen 31-Jährigen verhaftet - und muss die Frage klären: Wer von den beiden hat nun zugestochen?

Tödliche Stichverletzungen hat ein 32-jähriger Mann bei einem Streit unter Freunden am frühen Montagmorgen in einer Wohnung in Neuperlach erlitten. In der Wohnung befanden sich beim Eintreffen der Polizei noch seine 21-jährige Partnerin, die mit dem Opfer in einem anderen Viertel lebte, und der 31-jährige Wohnungsinhaber, die beide festgenommen wurden.

Wer von beiden zugestochen habe und warum es zu der tödlichen Auseinandersetzung kam, sei noch völlig offen, sagte Stephan Beer, Chef der Münchner Mordkommission, am Dienstagmittag. Derzeit würden beide vernommen. Als die vom Wohnungsinhaber alarmierten Rettungskräfte und mehr als 20 Streifen eintrafen, habe das Opfer noch bei Bewusstsein im Wohnzimmer gelegen. Der Verletzte wurde unter laufender Reanimation vom Notarzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er laut Polizei zweieinhalb Stunden später an den Blutungen starb.

Am Tatort konnten die Beamten ein mögliches Tatmesser sicherstellen, das vermutlich zum Inventar der Wohnung gehörte. Noch in den frühen Morgenstunden wurden Anwohner des Mehrfamilienhauses und aus der Nachbarschaft befragt. Am Dienstag untersuchten Beamte den Tatort weiter und durchsuchten zudem die gemeinsame Wohnung des Getöteten und der Tatverdächtigen.