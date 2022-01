55 Jahre nach der Grundsteinlegung für den Stadtteil Neuperlach erhält das Viertel eine umfassende Schönheitskur. Dazu hat der Stadtrat nun den Startschuss gegeben, indem er zwei Sanierungsgebiete beschlossen hat, wo in den kommenden 15 Jahren weitreichende Modernisierungen stattfinden sollen. Zum einen betrifft dies den Bereich Neuperlach-Nord nördlich der Ständlerstraße; zum anderen das Neuperlach-Zentrum genannte Areal am Hanns-Seidel-Platz. Von 2028 und 2035 an soll es dann in den weiteren Sanierungsgebieten Neuperlach-Mitte und Neuperlach-Süd losgehen. Insgesamt wird sich die Stadtsanierung in Neuperlach wohl bis 2050 ziehen. In detaillierten Voruntersuchungen und unter Beteiligung der Bürgerschaft hat die Stadt mehr als 130 Maßnahmen gesammelt, die den Stadtteil "fit für die Zukunft" machen sollen, so der Slogan des Rathauses. Die Palette reicht dabei von einer Aufhübschung des Ostparks über bessere Radverbindungen und bis hin zu einer kulturellen Zwischennutzung am Hanns-Seidel-Platz. Bis 2027 stellt die Stadt knapp elf Millionen Euro für die Stadtsanierung zur Verfügung - wobei die Hälfte davon aus Fördertöpfen von Bund und Land kommen wird. Gefeiert werden soll der Start der Stadtsanierung in Neuperlach am 14. Mai - dem Tag der Städtebauförderung.