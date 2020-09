Eine ausgebüxte Schlange ist durch eine offene Terrassentür in eine Wohnung in Neuperlach gekrochen. Eine Frau bemerkte am Freitagabend die etwa 40 Zentimeter lange Schlange, als sie die Tür schließen wollte, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Die Bewohnerin habe gleich die Notrufnummer gewählt, "ohne dabei den Eindringling aus den Augen zu lassen", wie es im Bericht heißt. Die Feuerwehr konnte die offenbar recht lebhafte Schlange schnell einfangen, sie musste eine Nacht auf der Wache verbringen und wurde am nächsten Tag zur Reptilienauffangstation gebracht. Dort wurde das Tier als ungiftige Kornnatter identifiziert. Noch während der Übergabe an die Auffangstation meldete sich dort auch der Besitzer der Schlange. Wie das Tier entwischen konnte, war nicht bekannt.