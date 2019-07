14. Juli 2019, 16:58 Uhr Neuperlach Eine Verbrecher-Jagd wie im Krimi

Weil zwei Polizisten zu Fuß nicht schnell genug sind, stoppen sie das Auto einer Frau und verfolgen damit einen Fahrraddieb - mit Erfolg.

Nach einer krimikomödienreifen Verfolgungsjagd haben zwei Polizisten mit Hilfe einer Autofahrerin in Neuperlach einen jugendlichen Radldieb aus dem Verkehr gezogen. Einer 38 Jahre alten Münchnerin war das Fahrrad geklaut worden. Gerade als sie den Diebstahl in der Perlacher Inspektion anzeigen wollte, sah sie aus dem Warteraum der Wache, wie der Dieb ungeniert draußen vorbeifuhr - auf ihrem Rad.

Die empörten Rufe der Bestohlenen ließen zwei Beamte nach draußen eilen. Zu Fuß nahmen sie die Verfolgung des eifrig strampelnden Diebes auf. Der trat freilich so heftig in die Pedale, dass den Polizisten bald schwante: So wird das nichts. In diesem Moment kam eine 37-Jährige mit ihrem Auto vorbei. Und jetzt ging es zu wie im Krimi: Die Beamten stoppten die Frau, stiegen ein und bedeuteten ihr, sie solle sich ans Rücklicht des Radlers heften. Das tat die 37-Jährige - "unter Beachtung der Straßenverkehrsordnung", wie ein Polizeisprecher am Sonntag betonte.

Gegen seine nun motorisierten Verfolger hatte der Dieb keine Chance. Schnell war er gestellt. Ein weiterer Fluchtversuch scheiterte. Bei der Festnahme des 15-Jährigen stellte sich dann heraus, dass dieser nicht nur ein fremdes Fahrrad dabei hatte, sondern auch eine geringe Menge Marihuana. Dieb und Fahrrad kamen mit auf die Wache. Dort wartete schon die Besitzerin auf ihr Zweirad. Und zu Hause die Mutter des Jugendlichen auf ihren Filius ...