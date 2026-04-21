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Neuperlach„Verdächtige Beobachtung“ löst Großeinsatz der Polizei aus

Mehr als 20 Streifenwagen, zwei Hubschrauber und eine Drohne fahndeten nach den Flüchtigen (Symbolfoto).
Mehr als 20 Streifenwagen, zwei Hubschrauber und eine Drohne fahndeten nach den Flüchtigen (Symbolfoto). Jens Kalaene/dpa

Eine Frau meint, zwei Menschen mit einer Waffe zu sehen, und ruft die Polizei. Die rückt mit einem Großaufgebot und zwei Hubschraubern aus.

Eine verdächtige Beobachtung hat in Neuperlach am Dienstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Autofahrerin wählte den Notruf, als sie an der Kreuzung Kafkastraße/Fritz-Erler-Straße zwei Menschen sah, die einen Gegenstand auf vorbeifahrende Fahrzeuge richteten. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, vermutete die Frau, dass es sich dabei womöglich um eine Waffe handelte. Als die Frau ihr Auto anhielt, seien die beiden davongelaufen.

Wegen der unklaren Bedrohungslage rückte die Polizei umgehend mit einem Großaufgebot aus. Mehr als 20 Streifenwagen, zwei Hubschrauber und eine Drohne fahndeten nach den Flüchtigen.
Die Suche blieb bislang ohne Ergebnis. Eine konkrete Gefährdung der Bevölkerung bestand laut Polizei jedoch zu keinem Zeitpunkt. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

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