Eine verdächtige Beobachtung hat in Neuperlach am Dienstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Autofahrerin wählte den Notruf, als sie an der Kreuzung Kafkastraße/Fritz-Erler-Straße zwei Menschen sah, die einen Gegenstand auf vorbeifahrende Fahrzeuge richteten. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, vermutete die Frau, dass es sich dabei womöglich um eine Waffe handelte. Als die Frau ihr Auto anhielt, seien die beiden davongelaufen.