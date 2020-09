Einbrecher haben offenbar ein neues Beuteschema für sich entdeckt: Kindergärten. Allein in der Nacht auf Mittwoch gab es in Neuperlach zwei Einbrüche in Kindertagesstätten: Einmal bemerkte eine Streife der Polizei gegen 0.45 Uhr verdächtige Geräusche in einer Kita in der Nähe der Heinrich-Wieland-Straße. Als die Beamten nachsahen, hatte sich der Täter oder hatten sich die Täter bereits aus dem Staub gemacht. Ein Fenster war aufgebrochen worden. Am frühen Mittwochmorgen stellte die Mitarbeiterin einer Kita in der Nähe der Therese-Giehse-Allee fest, dass ein Fenster der Einrichtung aufgebrochen worden war. Die Räume waren durchsucht worden, eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro fehlte. Die Polizei sucht Zeugen und prüft einen Zusammenhang zwischen beiden Taten. Da Kitas meist im Erdgeschoss liegen, nicht aufwendig gesichert sind und es oft eine Kasse mit Bargeld für die täglichen Ausgaben gibt, sind sie für Einbrecher leichte Beute.