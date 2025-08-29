Der 70-jährige Betreiber eines Kiosks in Neuperlach hat am Freitagmorgen zwei junge Männer in die Flucht geschlagen, die ihn berauben wollten. Die Männer, der Beschreibung nach zwischen 15 und 20 Jahre alt und mit Sturmhauben maskiert, betraten den Kiosk gegen 7.30 Uhr, bedrohten den Betreiber mit einer Schusswaffe und einem spitzen Gegenstand und forderten Bargeld. Als der Betreiber ankündigte, die Polizei zu rufen, flohen sie ohne Beute.
NeuperlachKiosk-Betreiber schlägt Räuber in die Flucht
