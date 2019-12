Die Grünen im Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach laden am Freitag, 6. Dezember, zu einer Podiumsdiskussion über das Thema "Soziale Gerechtigkeit in München" ein. Es diskutieren von 19 Uhr an die OB-Kandidatin Katrin Habenschaden, die Landtagsabgeordnete Gülseren Demirel (beide Grüne), Rudolf Stummvoll, ehemaliger Chef des Münchner Wohnungsamtes, sowie Andrea Betz, Sprecherin der Münchner Wohlfahrtsverbände. Christian Smolka, Fraktionssprecher im Bezirksausschuss und Stadtratskandidat der Grünen (Platz 10), sowie Hannah Gerstenkorn (Stadtratskandidatin Platz 35) moderieren die Podiumsdiskussion. Die Veranstaltung findet im 1. Obergeschoss des Kulturzentrums Kulturbunt, Albert-Schweitzer-Straße 62, statt. Das Kulturzentrum ist barrierefrei zu erreichen.