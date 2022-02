In Neuperlach lässt der Bau eines Kultur- und Bürgerhauses am Hanns-Seidl-Platz weiter auf sich warten.

Von Patrik Stäbler

Als die Stadt München in den 1960er-Jahren einen Standort für ein neues Kulturzentrum suchte, da kamen drei Flächen in die engere Auswahl: ein Areal nahe dem Hofgarten, eines in Neuperlach und das Gelände am Gasteig, das letztlich den Zuschlag erhielt. Immerhin, so konnte man sich in Neuperlach später trösten: Auch hier würde es demnächst ein Kultur- und Bürgerhaus geben - nämlich am Hanns-Seidel-Platz, das hatte die Stadt stets zugesichert.

50 Jahre später ist dieses Kultur- und Bürgerhaus allerdings immer noch nicht gebaut. Vielmehr soll von 2023 an eine Interimslösung auf dem Nordteil des Hanns-Seidel-Platzes entstehen, der aktuell für die Baustelleneinrichtung des Großprojekts Perlach Plaza benötigt wird. Es wird dies bereits das zweite Provisorium, nachdem dort schon von 2001 bis 2018 eines stand. Dass die Stadt erneut eine Interimslösung plant, hat das Gros im Bezirksausschuss Ramersdorf-Perlach (BA) begrüßt - jedoch mit geballter Faust in der Tasche. "Wir stehen vor der Alternative, ob man nach Fertigstellung der Perlach Plaza eine Brachfläche lässt oder eine Zwischennutzung realisiert, für die viel Geld eingeworben wurde", sagte BA-Chef Thomas Kauer (CSU). "Und eine Brachfläche hatten wir lange genug am Hanns-Seidel-Platz."

Ein Stadtbezirk so groß wie Würzburg, und keine kulturelle Einrichtung

Kauer zufolge ist als Interimslösung ein Pavillon im Gespräch, "der hoffentlich optisch ansprechender ist als das letzte Provisorium". Dem Stadtplanungsreferat zufolge soll die Zwischennutzung 2023 beginnen und mindestens drei Jahre andauern - "bis zum Baubeginn des Kultur- und Bürgerzentrums". Da dieses trotz jahrzehntelanger Ankündigungen immer noch seiner Errichtung harrt, fehle der Kulturszene im Stadtbezirk ein Treff- und Mittelpunkt - nachgerade seit dem Abriss des Provisoriums, sagt Erwin Bohlig, Gründer und langjähriger Leiter des inzwischen aufgelösten Kulturkreises Ramersdorf-Perlach: "Die Möglichkeiten, sich künstlerisch zu betätigen, sind total geschwunden. Eine Stadt wie Würzburg ohne kulturelle Einrichtung - das wäre unvorstellbar. Doch in unserem Stadtbezirk, der fast die gleiche Einwohnerzahl hat, sieht die Stadt das anscheinend anders."

Dass Neuperlach nun abermals vertröstet wird und mit einer Interimslösung Vorlieb nehmen muss, sorgt im BA für viel Zorn. "Wir sind froh um jede Zwischennutzung, weil wir wissen, dass das Hauptprojekt in den nächsten zig Jahren nicht verwirklicht werden wird", sagte Wolfgang Thalmeir (CSU). Er sprach mit Blick auf den Hanns-Seidel-Platz von einem "Planungsversagen der Stadt" und schlug - freilich nicht ganz ernst gemeint - vor: "Vielleicht sollten wir die Erdfläche, die da entsteht, einfach so lassen und ein Schild hinstellen mit der Aufschrift: ,So stellt sich die Stadt München das Zentrum Neuperlachs vor'."